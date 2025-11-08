Coronel Rodriguez se suma a las 24 Horas de Todo Corazón: a dónde podés ir a comer las mejores pizzas

La pizzería Coronel Rodríguez se sumó a las 24 Horas de Todo Corazón con una propuesta solidaria que conquistó a grandes y chicos: preparar pizzas artesanales para colaborar con las 21 instituciones beneficiadas.

La solidaridad continúa creciendo en Mendoza y esta vez también llega al mundo gastronómico. La reconocida pizzería Coronel Rodríguez confirmó su participación en las 24 Horas de Todo Corazón, uno de los eventos solidarios más importantes de la provincia, que cada año reúne a miles de mendocinos para colaborar con quienes más lo necesitan.

Desde muy temprano, el equipo de trabajo encendió los hornos y comenzó a preparar sus clásicas pizzas artesanales. Según explicaron, mantuvieron la esencia que los hizo populares: producción casera, masa trabajada a mano y elaboración tradicional, aun cuando los volúmenes de venta son altos. “Hay mucho amor detrás de cada pizza. Aunque trabajemos a gran escala, nunca perdimos nuestra esencia artesanal”, aseguraron desde la marca.

La acción solidaria tendrá una dinámica particular. A partir del mediodía, los más chicos podrán acercarse a preparar su propia pizza, eligiendo ingredientes y armando la receta a su gusto. Luego, los adultos que los acompañen podrán comprarla y el total recaudado se destinará a las instituciones que participan de Las 24 Horas de Todo Corazón. Además, el local ubicado frente al predio permanecerá abierto con su carta tradicional, incluyendo sus opciones más pedidas: cuatro quesos, Tropicana, entre otras.

El detalle no pasó inadvertido: la pizza cuatro quesos de Coronel Rodríguez obtuvo premios nacionales en 2023 y 2024 y vuelve a competir en 2025 con la expectativa de conquistar su tercera distinción consecutiva.

Durante la transmisión en vivo, los representantes de la pizzería destacaron la magnitud del evento solidario y la decisión de sumarse nuevamente: “Queremos que los niños aprendan a colaborar y que la familia participe. La plata recaudada va directamente a quienes trabajan todo el año por los demás”.

Las Heras y una jornada solidaria cargada de sabor y actividades para todos

En el Parque de la Familia, en Las Heras, además de las pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), vas a encontrar empanadas y sándwiches de pernil.

Además, vas a poder disfrutar de música en vivo, emprendedores y artesanos. También participará el ballet Municipal, teatro infantil y obra “El pueblo que hizo Patria”.

Habrá adiestramiento de perros, trencito para niños, encuentro de adultos mayores y una exhibición imperdible de Los Amigos del Ford Falcón.