“Coppola, el representante” llega a El 9 Televida

Llega a la pantalla de Canal 9 Televida una de las producciones más esperadas: “Coppola, el representante”. Este sábado y domingo desde las 22.15 horas, llega a El 9 Televida, la miniserie que retrata la vertiginosa vida del empresario y representante de fútbol argentino.

Este sábado y domingo desde las 22.15 hs, llega a El 9 Televida, la miniserie que retrata la vertiginosa vida del empresario y representante de fútbol argentino “Coppola, el representante”, protagonizada por Juan Minujín, escrita por Mariano Cohn y Gastón Duprat y dirigida por Ariel Winograd.

A través de sus episodios, la historia muestra cómo Coppola intentó conciliar un trabajo de tiempo completo con una agitada vida privada, enfrentando situaciones complicadas y las insólitas consecuencias de las acciones de su representado. La trama recorre desde el cénit deportivo del astro del fútbol hasta las etapas de lujo, fiestas y posterior decadencia.

Detalles de la producción:

Protagonista : Juan Minujín encarna al icónico manager.

Dirección : Ariel Winograd.

Guion : Escrita por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Formato : La producción cuenta con 6 episodios.

Elenco: Participan figuras como Mónica Antonópulos, Yayo Guridi, Teté Coustarot, Adabel Guerrero y Gerardo Romano, entre otros.

¿Cuándo verla?

Podrás disfrutar de esta atrapante historia el sábado 28 y domingo 29 de marzo a las 22:15 hs por Canal 9 Televida.