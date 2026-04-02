Controles cardiológicos en niños y jóvenes: ¿Por qué son tan importantes?

La prevención mediante exámenes integrales anuales es, en muchos casos, la única herramienta eficaz para detectar patologías silenciosas. Detectar a tiempo anomalías estructurales o eléctricas no solo garantiza una práctica deportiva segura, sino que define la calidad de vida a largo plazo.

En el imaginario colectivo, las enfermedades cardiovasculares suelen asociarse exclusivamente a la edad adulta, vinculadas a hábitos de vida acumulados durante décadas. Sin embargo, la salud del corazón comienza mucho antes.

“Los controles cardiológicos en la infancia y la juventud no son un trámite administrativo para la aptitud física escolar; son una instancia médica soberana que permite pesquisar problemas que, de otro modo, permanecerían ocultos bajo la vitalidad propia de la edad”, destacan la cardióloga infantil Bárbara Molina y Paula Cialone, pediatra clínica.

-¿Cuál es el valor de la prevención integral?

“La importancia de los controles integrales radica en que el sistema cardiovascular y el respiratorio funcionan de manera simbiótica. Durante el crecimiento, el cuerpo atraviesa cambios hormonales y físicos acelerados. Un control anual permite a los especialistas realizar un seguimiento evolutivo, comparando el desarrollo del niño con parámetros normales y detectando cualquier desviación antes de que se convierta en una crisis”, destacó Molina.

Por su lado, Cialone sumó que muchas patologías en pediatría son ‘silenciosas’. Esto significa que el niño puede jugar, correr y realizar actividades cotidianas sin manifestar malestar evidente, mientras su corazón realiza esfuerzos compensatorios debido a una anomalía no diagnosticada. El control es, por lo tanto, la única ventana de oportunidad para ver lo que a simple vista es invisible”.

Patologías silenciosas: miocardiopatías y más

“Existen diversas afecciones que pueden detectarse en estos exámenes. Entre las más relevantes se encuentran las miocardiopatías, enfermedades que afectan el músculo cardíaco dificultando el bombeo de sangre. También es posible hallar soplos funcionales o patológicos, arritmias y anomalías en las válvulas cardíacas.

Asimismo, estos controles permiten evaluar la presión arterial desde edades tempranas. La hipertensión infantil, aunque menos frecuente que en adultos, es un indicador crítico que puede estar vinculado a problemas renales o cardíacos congénitos que requieren intervención inmediata”, detalló la cardióloga.

Estudios fundamentales: ¿Qué se evalúa?

Un examen cardiológico completo en pediatría suele constar de tres pilares:

-Anamnesis y Examen Físico: El médico indaga sobre antecedentes familiares (muerte súbita, cardiopatías precoces) y realiza una auscultación minuciosa para detectar soplos o irregularidades en el ritmo.

-Electrocardiograma (ECG): Es el estudio básico que registra la actividad eléctrica del corazón. Permite detectar arritmias o trastornos en la conducción eléctrica.

-Ecocardiograma Doppler: En caso de dudas o de manera preventiva en jóvenes deportistas, este ultrasonido permite ver la estructura del corazón en tiempo real, evaluando el tamaño de las cavidades, el espesor de las paredes y el funcionamiento de las válvulas.

Banderas rojas: señales de alerta para padres

“Si bien el control anual es preventivo, existen ciertos síntomas que deben motivar una consulta urgente. Estas ‘banderas rojas’ incluyen:

Dolor de pecho: Especialmente si ocurre durante el ejercicio físico.

Especialmente si ocurre durante el ejercicio físico. Síncope o desmayos: Perder el conocimiento de manera repentina.

Perder el conocimiento de manera repentina. Palpitaciones: La sensación de que el corazón “salta” o late fuera de ritmo sin razón aparente.

La sensación de que el corazón “salta” o late fuera de ritmo sin razón aparente. Falta de aire (Disnea): Cansancio desproporcionado respecto a la actividad realizada o dificultad para respirar al estar acostado.

Cansancio desproporcionado respecto a la actividad realizada o dificultad para respirar al estar acostado. Mareos extremos: Sensación de inestabilidad o visión borrosa durante el esfuerzo”, detalló la pediatra.

El corazón de un niño es un órgano en constante adaptación. La visita anual al cardiólogo infantil no debe verse como una carga, sino como una inversión en seguridad. En un mundo donde la actividad física competitiva comienza cada vez a edades más tempranas, garantizar que el motor del cuerpo está en óptimas condiciones es una responsabilidad compartida entre padres, docentes y profesionales de la salud. La prevención no solo salva vidas; construye futuros saludables.

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