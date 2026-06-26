Consentimiento expreso para el envío de newsletters

En el marco de la participación en concursos organizados por Canal 9 Televida, se informa a los usuarios que sus datos personales podrán ser incorporados a la base de datos del Organizador y utilizados tanto en los concursos como en los spots relacionados, con la finalidad de remitir por correo electrónico, SMS, mensajería instantánea y/o cualquier otro medio de comunicación habilitado, newsletters y otras comunicaciones comerciales vinculadas a las actividades y servicios de Canal 9 Televida.

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El consentimiento otorgado es libre, expreso e informado, y se aclara que:

El otorgamiento de este consentimiento es voluntario y no constituye un requisito para participar en los concursos.

Los datos personales serán tratados conforme a lo previsto en la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable.

y demás normativa aplicable. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, de manera gratuita y sin expresión de causa, mediante los mecanismos de baja incluidos en las comunicaciones recibidas o a través de los canales de contacto informados por Canal 9 Televida.

La revocación del consentimiento no tendrá efectos retroactivos respecto de los tratamientos realizados con anterioridad.

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