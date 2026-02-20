Conmoción mundial: murió Eric Dane, el inolvidable actor de Grey’s Anatomy y estrella de Euphoria

El actor estadounidense falleció a los 53 años tras una valiente batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sus compañeros de elenco, desde Ellen Pompeo hasta Sam Levinson, despidieron con dolor a quien fuera uno de los rostros más carismáticos de la televisión actual.

La noticia del fallecimiento de Eric Dane ha generado una ola de tristeza que cruza fronteras. El actor, que alcanzó fama mundial como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, murió este jueves por la tarde, rodeado de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y de sus dos hijas, Billie y Georgia. El equipo de relaciones públicas del intérprete confirmó que su deceso se produjo menos de un año después de haber revelado su diagnóstico de ELA, una enfermedad degenerativa que deterioró su salud con una rapidez devastadora, pero que no logró apagar su compromiso de concientizar sobre esta patología en sus últimos meses de vida.

Desde el set de Anatomía de Grey, las muestras de afecto no tardaron en llegar. Kevin McKidd y Kim Raver lo recordaron como una “luz” constante, destacando su impecable ritmo cómico y su mirada traviesa que iluminaba cada escena en el hospital Grey Sloan Memorial. Por su parte, el creador de Euphoria, Sam Levinson, expresó su desconsuelo por la pérdida de quien interpretó magistralmente al complejo Cal Jacobs en la serie de HBO. Todos coincidieron en que, más allá de su talento frente a cámara, su verdadera pasión era su familia, transformándose cada vez que mencionaba el nombre de sus hijas.

La trayectoria de Dane fue vasta y versátil. Debutó en 1993 en The Wonder Years, participó en la serie de fantasía Charmed y protagonizó éxitos cinematográficos como Marley & Me y Valentine’s Day. Sin embargo, fue su papel como el capitán Tom Chandler en The Last Ship y su icónico “McSteamy” lo que lo consolidó en el corazón del público. En sus últimas entrevistas, el actor se mostró vulnerable al recordar que perdió a su propio padre a los 7 años, lamentando que la ELA pudiera arrebatarle el tiempo con sus hijas mientras ellas aún son jóvenes.

La ELA es una afección poco común que provoca una parálisis muscular progresiva, y Eric Dane la enfrentó con una dignidad que inspiró a muchos. Sus colegas, como Alyssa Milano, recordaron su sentido del humor agudísimo y su capacidad para pillar a la gente desprevenida con un comentario sagaz. Hoy, el mundo del espectáculo despide no solo a un actor de gran alcance, sino a un hombre que dejó una huella imborrable por su calidez humana y su valentía ante la adversidad. Su memoria, como señaló Levinson, será desde ahora una bendición para sus fans y seres queridos.