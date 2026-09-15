Confesiones explosivas tras Gran Hermano: Luana reveló su romance con un famoso actor y la invitación de Franco Colapinto

Tras quedarse a un paso del podio finalista en Gran Hermano: Generación Dorada, Luana Fernández rompió el silencio y sorprendió con un picante recorrido por su historial amoroso fuera del reality de El 9 Televida.

Su paso por el reality transmitido por la pantalla de El 9 Televida estuvo signado por la soltura, la frescura y los romances dentro de la casa, donde protagonizó acercamientos con Matías Hanssen, Franco Zunino y Juan Pablo de Vigili. Sin embargo, tras ser la última eliminada previa a la gran final (obteniendo el cuarto puesto), Luana Fernández visitó el estudio de LAM y sorprendió al revelar un extenso currículum sentimental que involucra a destacadas figuras del espectáculo y el deporte.

Sin filtros ante el interrogatorio conducido por Ángel de Brito, la ex hermanita admitió haber tenido vínculos con personas del ambiente mediático de “gama media”, aunque entre risas argumentó haber “perdido un poco la memoria dentro del encierro”.

La invitación de Franco Colapinto y la tajante respuesta sobre Enzo Fernández

La revelación de mayor impacto se dio cuando la exparticipante confesó que mantenía un fluido contacto digital con el joven piloto argentino Franco Colapinto, mucho antes de su salto a la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido, y ahí empezamos a hablar. Un día, en Navidad, me invitó a la casa de Bizarrap, pero yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”, relató la exparticipante sobre la propuesta que tuvo que rechazar.

Ante los rumores de pasillo, Luana desmintió categóricamente un posible romance con el futbolista Enzo Fernández (recientemente incorporado al Manchester City), pero no dudó en blanquear su relación previa con el actor y modelo Victorio D’Alessandro: “Estuve con Victorio D’Alessandro”, lanzó, confirmando el rumor.

Además, sumó a la lista al hijo de Gladys “La Bomba” Tucumana —con quien admitió que hoy “está todo mal”— y esquivó, entre risas cómplices, las preguntas sobre un supuesto acercamiento con Marcelo Tinelli.

El emotivo recuerdo de su salida del reality

Su paso por Gran Hermano: Generación Dorada concluyó tras enfrentar una placa con votación favorable junto a Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Luana abandonó el juego entre aplausos y cantando «No es mi despedida» de Gilda, marcando un recuerdo imborrable en la casa.

“Me van a quedar recuerdos de una chica genuina, auténtica, divertida y con mucha luz. Te voy a extrañar mucho, pero sé que te espera un futuro muy lindo”, le dedicó la voz de Gran Hermano al momento de cruzar la puerta del estudio.