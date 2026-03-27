Con sed de venganza en Gran Hermano: Mavinga vio los dichos racistas de Carmiña y explotó

Yenny Mavinga pasó por el piso de A la Barbarossa y no se guardó nada de lo que le generó saber qué había dicho Carmiña.

A menos de 48 horas de haber abandonado la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Jenny Mavinga pasó por el piso de A la Barbarossa, programa que se emite por las mañanas en Mendoza por El 9 Televida, y no se guardó nada. La participante, que decidió irse por voluntad propia tras un mes de juego, enfrentó los momentos más crudos de su estadía: desde la traición de quien consideraba una amiga hasta los repudiables dichos racistas que terminaron con la expulsión de una compañera.

La “traición” de Cinzia y el deseo de venganza

Mavinga fue tajante al señalar a Cinzia Francischiello como la gran responsable de su angustia. Según relató, el quiebre se produjo cuando Cinzia la tildó de “violenta” durante una discusión en la cocina, sabiendo que esa palabra era un disparador de dolor para ella.

“Cinzia es una malvada y usó mi parte vulnerable. Le conté mi historia, lloramos juntas y después usó eso en el juego hasta que me agarraron ataques de pánico”, confesó la joven. Con sed de revancha, aseguró que le encantaría volver en un repechaje para “hacerla bolsa” a ella y a Sol.

El cara a cara con el racismo de Carmiña

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando la producción le mostró a Mavinga el material por el cual Carmiña fue expulsada del reality. Lejos de quebrarse ante los insultos y comentarios discriminatorios de la paraguaya, la reacción de la joven sorprendió a todos por su firmeza.

“Lo estaba disfrutando porque te das cuenta de cómo es ella, pero me da lástima”, lanzó Mavinga tras ver las imágenes. En su análisis, no dudó en calificar el comportamiento de su excompañera como un acto de inseguridad: “La única cosa que puedo ver en ella es envidia. Tiene que sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Un abandono que dejó huellas

Mientras Mavinga procesa lo vivido afuera, la casa sigue en shock. El impacto de su partida fue tal que figuras como Andrea del Boca se mostraron desconsoladas tras su salida. Sin embargo, para la joven de Generación Dorada, la puerta no está cerrada del todo: su objetivo ahora es regresar para confrontar a quienes usaron su vulnerabilidad como estrategia de juego.