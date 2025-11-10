Con mucho sentido del humor la actriz de Amor a Cualquier Precio empezó su nuevo proyecto audiovisual, enterate de qué va

El papel de Seyran Şanlı parece haber quedado ya atrás en la vida de Afra Saraçoğlu. Este lunes la actriz protagonista del suceso turco de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, se puso en la piel de un nuevo personaje. Conocé los detalles en esta nota.

Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio, la novela turca más vista de las noches de El 9 Televida parece haber dejado atrás a Seyran Şanlı. Este lunes uno de los motivos por los que la serie Yalı Çapkını se convirtió en un suceso de características mundiales se puso en la piel de un nuevo personaje y con un gran sentido del humor y una referencia icónica a una serie de plataforma le contó al mundo que ahora es Çağla Öncü. Acá te contamos todos los detalles.

Este lunes se comunicó oficialmente que la actriz Afra Saraçoğlu, quien en la pantalla de El 9 Televida aún viste la piel de Seyran Korhan, comenzó a filmar la nueva serie en la que la tendrá en el papel de la abogada Çağla Öncü. Para sorpresa del efusivo fandom de Yalı Çapkını, la nueva serie de Atv tendrá al mismo equipo de producción que se hizo cargo de la novela que catapultó a la actriz a la fama mundial, sobre todo por su historia de amor con su compañero de rodaje de ese entonces, Mert Ramazan Demir.

Si bien las filmaciones de Amor a Cualquier Precio finalizaron a principios de abril, durante el mes de julio Afra Saraçoğlu encarnó a un personaje para Disney + que espera estrenarse a fin de este año o a inicios de 2026. Sin embargo, no era el único compromiso laboral que la actriz tenía con Onur Güvenatam, el productor y CEO de OGM, la productora que hizo la novela que aún se ve en Canal 9 Televida y que llevó a la fama mundial a la parejita estrella.

Así, ahora la actriz es Çağla Öncü, una abogada que, si bien no está confirmado si habrá o no romance, compartirá protagónico con el veterano turco Kenan İmirzalıoğlu. La historia gira en torno a Doğan, quien, huyendo del oscuro pasado de su familia, se adentra en una vida completamente diferente, y está repleta de secretos que se ve obligado a afrontar años después, destaca por su impresionante elenco y su conmovedora historia.

Este lunes Afra compartió la primera imagen de su nuevo papel con una referencia humorística a Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, y la que es considerada una de las mejores series de plataforma de todos los tiempos.

Mientras se develan más detalles de la serie y de la actriz, y del paradero de Mert Ramazan Demir, vos seguí disfrutando del Amor de estos dos actores, en la serie que te cautiva todas las noches en El 9 Televida, Yali Çapkini.