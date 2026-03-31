Cómo ver el partido gratis de la Selección frente a Zambia en El 9 Televida

Este martes 31 de marzo, la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mítico estadio de La Bombonera, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA, y podrás disfrutarlo en vivo y de forma totalmente gratuita.

El fervor por la Scaloneta no se detiene y Mendoza se prepara para una nueva cita de gala a través de la pantalla de Canal 9 Televida. Este martes 31 de marzo, la Selección Argentina enfrentará a Zambia en el mítico estadio de La Bombonera, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA, y podrás disfrutarlo en vivo y de forma totalmente gratuita.

Tras las idas y vueltas con la UEFA por la suspensión de la Finalissima, el equipo de Lionel Messi eligió el calor de la cancha de Boca Juniors para despedirse de su gente de cara al Mundial 2026. Aunque el rival africano no posee un gran historial mundialista, la expectativa por ver a los bicampeones de América es total, especialmente tras el cambio de sede debido a los recitales de AC/DC en el Monumental.

Horario y detalles de la transmisión en Mendoza

Para los dirigidos por Lionel Scaloni, estos compromisos son clave para aceitar el funcionamiento del equipo y mantener la mística ganadora. Mientras que las entradas en Buenos Aires arrancan desde los $90.000, en la provincia la opción más accesible y cómoda es seguirlo por nuestra señal.

Inicio de transmisión: 20:00 h. (Previa y color desde el estadio).

Inicio del partido: 20:30 h.

Canal: Canal 9 Televida (Aire, Supercanal y plataformas digitales locales).

Cambios en la grilla: Fútbol, noticias y el mejor entretenimiento

Debido a la magnitud del evento deportivo, la programación de este martes sufrirá modificaciones para que no te pierdas nada:

22:00 hs: Al término del partido, llegará una edición compacta de Noticiero 9 Edición Central con toda la síntesis de la jornada.

22:45 hs: Las emociones de la novela turca Bahar (en un capítulo clave donde Evren se debate entre la vida y la muerte).

23:45 hs: El cierre de oro con todo lo que sucede en la casa de Gran Hermano.

Preparate para una noche imperdible donde el fútbol y el mejor entretenimiento se dan la mano en la pantalla líder de Mendoza.