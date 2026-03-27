Cómo ver el partido gratis de la Selección esta noche en El 9 Televida

La Selección Argentina vuelve al ruedo y Mendoza se prepara para una noche a puro fútbol. Este viernes 27 de marzo, la “Scaloneta” se mide ante Mauritania en un amistoso internacional.

La Selección Argentina vuelve al ruedo y Mendoza se prepara para una noche a puro fútbol. Este viernes 27 de marzo, la “Scaloneta” se mide ante Mauritania en un amistoso internacional que tendrá como escenario la mítica Bombonera. Bajo el sello del “canal del mundial”, Canal 9 Televida transmitirá el encuentro en vivo y de forma gratuita para toda la provincia.

El partido comenzará a las 20:00, marcando un cruce inédito para la mayor, aunque con un antecedente curioso para Lionel Scaloni. El DT ya enfrentó al conjunto africano en 2018, cuando dirigía a la Sub-20 en el torneo de L’Alcúdia, logrando una victoria por 2-0 que fue clave para aquel título juvenil.

Cambios en la programación: así queda la grilla

Debido a la importancia del evento, la programación habitual de El 9 Televida sufrirá modificaciones para que no te pierdas ni un detalle de los campeones del mundo ni de tus programas favoritos:

19:45: Previa del partido.

20:00: Argentina vs. Mauritania (En vivo).

22:00: Noticiero 9 Edición Central (Horario especial).

22:45: Bahar (Capítulo de estreno).

23:45: Espiando la casa (Gran Hermano).

La expectativa es total para ver nuevamente a los referentes nacionales en el estadio de Boca Juniors, en lo que promete ser una verdadera fiesta antes de los próximos desafíos oficiales. ¡Prepará la pantalla de El 9 para alentar a la Selección!