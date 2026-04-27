“¿Cómo se decía?”: El desopilante video de Luisana Lopilato sobre los problemas del “cerebro bilingüe”

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un momento de su intimidad familiar que se volvió viral no solo por la ternura, sino por una situación con la que muchos se sintieron identificados: el divertido “cortocircuito” de vivir entre dos idiomas.

Instalada en su hogar de Burnaby, Canadá, Luisana Lopilato volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas por el público. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un momento de su intimidad familiar que se volvió viral no solo por la ternura, sino por una situación con la que muchos se sintieron identificados: el divertido “cortocircuito” de vivir entre dos idiomas.

Movie Night y snacks exóticos

Desde la comodidad de su cama, rodeada de almohadones y acompañada por su perro, Luisana mostró cómo se preparaba para una noche de películas junto a sus hijos. La actriz exhibió una curiosa selección de snacks que compró en el supermercado canadiense: mango picante, frutilla con chocolate y coco.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su relato, donde el castellano y el inglés se mezclaron de forma inevitable. “Mango spicing, mango y secado… frutilla con chocolate… so far. Estos son mis nuevos favoritos snacks”, comentaba entre risas mientras intentaba describir sus nuevas adicciones culinarias.

El fenómeno del “cerebro bilingüe”

Lejos de editar el video o mostrarse perfecta, Luisana decidió reírse de sí misma. Acompañó el clip con un meme que describe a la perfección su presente: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras en ambos idiomas”.

Esta confusión lingüística es moneda corriente en la casa de los Bublé-Lopilato. Según ha contado la actriz en varias entrevistas, el “switch” en su hogar es permanente. Mientras sus hijos (Noah, Elías, Vida y Cielo) hablan un perfecto español con acento porteño cuando se dirigen a ella, cambian automáticamente al inglés para hablar con su papá, Michael Bublé.

Raíces argentinas en Canadá

A pesar de vivir en el hemisferio norte desde hace una década, Luisana se encarga personalmente de que el vínculo con Argentina siga intacto. “En casa todos hablamos español. Mis hijos lo leen y lo escriben perfecto, no les queda otra”, reveló con humor.

Incluso Michael Bublé ha tenido que adaptarse a esta convivencia bilingüe que, por momentos, deja a Luisana buscando palabras en el aire. La espontaneidad de la actriz para mostrar estas “torpezas” cotidianas logró que miles de seguidores se sintieran reflejados en esa mezcla cultural que define a su familia.