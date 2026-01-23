¿Cómo que son hermanos? Esto sí que nadie lo vio venir en Pasión Prohibida

El exnovio de Kumru y la amante de Doğan son hermanos, ¿Qué pasará cuando el empresario y su hija se enteren? Enterate lo que se viene en El 9 Televida.

Si algo más le faltaba a Pasión Prohibida era que dos de los últimos personajes que ingresaron y pusieron la trama de cabeza fueran hermanos, pero resulta que parece que sí… Mirá lo que se viene en la última semana de enero en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Desde que salió a la luz su relación con Julia, Doğan ha intentado convencer a todos de que solo tienen una amistad, pero tras el ultimátum de Yildiz, ha tomado una decisión: eliminarla de su vida para siempre.

Doğan le ha agradecido a Julia todos los momentos vividos y el apoyo que siempre ha recibido de su parte, pero le ha dejado claro que la decisión está tomada.

Julia, muy dolida, no ha sabido cómo reaccionar de inmediato y ha encontrado consuelo en alguien cercano. Al llegar al lugar, se ha echado a los brazos de… ¡Selim! El exnovio de Kumru y la amante de Doğan son en realidad hermanos.

Después de mucho tiempo, se han puesto al día. Hablando de la situación actual de Selim, la confesión de Julia sobre el padre de Kumru lo ha dejado en shock. Ahora están más unidos que nunca. ¿Qué harán para recuperar sus vidas?

No te pierdas lo que sucederá en Pasión Prohibida en la última semana de enero en El 9 Televida ya que son capítulos trascendentales de cara a las últimas emisiones antes del final.