¿Cómo le dice su esposo? El nombre secreto de Jenny Mavinga que sorprendió a todos en Gran Hermano

Tras bajar de la placa positiva, Jenny Mavinga se soltó con sus compañeros y confesó el particular e inesperado apodo que le puso su marido.

La gala de este domingo de Gran Hermano en El 9 Televida no solo dejó alivio para los salvados, sino también momentos de mucha complicidad que rápidamente se trasladaron a las redes sociales. Tras bajar de la placa positiva, Jenny Mavinga se soltó con sus compañeros y confesó el particular e inesperado apodo que le puso su marido. La revelación, cargada de humor y ternura, se convirtió en uno de los temas de conversación obligatorios en la casa y en las redes.

La participante, que logró asegurar su permanencia gracias al voto masivo del público, contó con lujo de detalles la historia detrás del nombre que usó su pareja en la intimidad: “Mamu”. Lejos de las tensiones por las estrategias de placa, Jenny decidió compartir este detalle que le devolvió una cuota de frescura y humanidad al grupo de la Generación Dorada.

El apodo en cuestión generó una ola de reacciones entre los otros jugadores, quienes no pudieron evitar las risas ante la ocurrencia del marido de la influencer. Este tipo de momentos fueron clave para Mavinga, quien después de días difíciles, ayer empezó a mostrar su faceta más divertida y auténtica frente a las cámaras de El 9 Televida.

Los seguidores del reality reaccionaron de inmediato en redes sociales, donde el nombre se hizo tendencia en cuestión de minutos. Mientras la placa definitiva quedó ardiendo de cara a la eliminación de esta noche, Jenny aprovechó su momento de tranquilidad para conectar desde el humor con una audiencia que la apoyó incondicionalmente.

La charla en el jardín sirvió para relajar el clima tenso que se vivió durante toda la noche. El “apodo secreto” de Jenny fue, sin dudas, el comentario del día y marcó el pulso de una gala donde, por fin, las risas le ganaron a la angustia de la nominación.