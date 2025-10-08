¿Cómo evoluciona Thiago Medina? Daniela Celis explicó qué le preocupa a los médicos

Este miércoles Daniela Celis brindó información detalla del estado de salud del padre de sus hijas y reveló cuál es actualmente la preocupación de los médicos que lo asisten.

Daniela Celis se convirtió en la vocera oficial de los partes de salud de Thiago Medina, su ex pareja y el padre de sus gemelas. Pero, esta vez, a diferencia de las anteriores, las novedades llegaron más temprano. Es que la ex Gran Hermano publicó en la mañana las novedades del día y reveló cuál es actualmente la preocupación de los médicos que lo asisten.

La exparticipante de Gran Hermano volvió a publicar en sus redes sociales las novedades vinculadas a la salud de Thiago, quien salió días atrás del área de cuidados intensivos del hospital de Moreno tras mostrar una importante mejoría.

Para alegría de familiares, amigos y seguidores, Thiago Medina continúa avanzando a paso firme en su recuperación luego del terrible siniestro vial que protagonizó con su moto.

Y así lo dejó claro en su cuenta de Instagram Daniela: “Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz”.

Sin embargo, reveló en donde están concentrando su atención los médicos frente al cuadro del paciente: “Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”.

Y agregó al respecto: “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación”.

Luego, volvió a agradecer a todos los que, de alguna manera, brindan su apoyo para que la salud de Thiago siga evolucionando favorablemente: “Como siempre, gracias a todos por estar. Sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.