¿Cómo es ser mendocino en China? un youtuber local sorprendió con un video viral y habló en vivo con “Cada Día”

El mendocino Emiliano Iztueta Bobillo, creador de contenido digital dialogó este lunes 8 de diciembre con el programa “Cada Día”, y contó en El 9 Televida cómo es vivir viajando y qué es lo que más le ha llamado la atención de la potencia asiática. Descubrilo en esta nota.

El mendocino Emiliano Iztueta Bobillo, creador de contenido digital y viajero desde hace más de diez años, dialogó este lunes 8 de diciembre con el programa “Cada Día”, por El 9 Televida, tras la repercusión de su último video grabado en China. El material, presentado por Majo Pérez Comalini, se volvió viral en redes sociales al mostrar la curiosa reacción de una joven china que se acercó espontáneamente a conversar –y hasta darle un beso– en plena calle.

Iztueta, conocido en plataformas como @emifitworld, contó que actualmente se encuentra en la ciudad de Shenzhen, límite con Hong Kong, aunque aclaró que prácticamente “no vive en ningún lugar fijo”, ya que viaja permanentemente. “Yo solo viajo”, aseguró. El video que originó la entrevista fue registrado en una ciudad no turística del país asiático, donde, según explicó, los visitantes son tan poco comunes que se vuelven “un fenómeno” para los locales.

Durante su participación en Cada Día, el magazine de El 9 Televida que está al aire desde mayo de 2011, relató que en esa zona la curiosidad por los extranjeros es habitual y que, en este caso, una joven llamada Yvonne se acercó a practicar inglés y terminó besándolo frente a cámara. “Soy muy viral por varios videos de besos que me doy con chicas por el mundo”, comentó entre risas.

Más allá del momento anecdótico, el mendocino explicó cómo construye su trabajo: produce contenidos sobre costumbres locales, gastronomía y vida cotidiana, sin centrarse en los circuitos turísticos tradicionales. “Subo aproximadamente 100 videos por día”, aseguró, y remarcó que su ingreso proviene exclusivamente de las visualizaciones en redes, no de ventas ni publicidad directa.

El youtuber también llamó la atención al contar que recorrió mercados donde se ofrece carne de perro, aunque aclaró que es vegetariano. Sobre las mujeres chinas, señaló que “parecen no envejecer” y que su estética está asociada a evitar el sol y utilizar maquillaje claro.

En este momento se prepara para viajar a Tailandia y, luego, realizar un sorteo para seguidores con destino a Maldivas, a donde también fue invitado para producir contenidos. Entre anécdotas de viajes, humor y tecnología, Iztueta mostró incluso los robots que entregan pedidos en su hotel, demostrando por qué China le parece, según dijo, “un país del futuro”.