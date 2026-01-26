Colesterol y salud cardiovascular: claves para un corazón resiliente

Entender la relación entre los lípidos en sangre y el riesgo cardíaco es el primer paso para una vida longeva. Desde la importancia de abandonar los ultraprocesados, apostar al control médico, la actividad física y buenos hábitos higiénico dietéticos, hasta bajar los niveles de estrés, todo suma para un cambio de vida saludable.

Durante décadas, la palabra “colesterol” ha sido sinónimo de preocupación. Sin embargo, más que un enemigo, el colesterol es una sustancia esencial para la vida, necesaria para producir hormonas y membranas celulares. “El problema surge cuando el equilibrio se rompe. La relación entre el colesterol elevado (específicamente el LDL o “malo”) y el riesgo cardiovascular es directa y está ampliamente documentada: el exceso de estas partículas en sangre tiende a depositarse en las paredes de las arterias. De allí el valor de los buenos hábitos de vida, la actividad física y la baja del estrés dentro de lo que se pueda”, detalla el médico cardiólogo Andrés Donadi.

Este proceso, conocido como aterosclerosis, provoca que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos y estrechos, dificultando el paso de la sangre. Si una de estas placas de grasa se desprende o bloquea totalmente el flujo, se producen los conocidos infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. “Por ello, controlar sus niveles no es una cuestión estética, sino una urgencia de salud vital”.

El pilar de la prevención: hábitos higiénico-dietéticos

“Afortunadamente, el riesgo cardiovascular es, en gran medida, modificable. La base de cualquier estrategia preventiva reside en los hábitos higiénico-dietéticos. Esto no significa simplemente “hacer dieta”, sino adoptar un estilo de vida que el cuerpo reconozca como saludable”, sugiere Donadi. Algunas pautas:

-Adiós a los ultraprocesados: El primer paso para limpiar nuestras arterias es alejarnos de los productos cargados de grasas trans, harinas refinadas y azúcares ocultos. Estos productos no solo elevan el colesterol, sino que generan una inflamación crónica que daña el endotelio (la capa interna de las arterias).

-Actividad física regular: El ejercicio es el mejor aliado para elevar el colesterol HDL (el “bueno”), que actúa como un barrendero, retirando el exceso de grasa de los tejidos para llevarlo al hígado. Caminar 30 minutos diarios, nadar o realizar entrenamientos de fuerza marca una diferencia estadística real en la supervivencia.

-Comer “comida real”: Priorizar frutas, verduras, legumbres y granos integrales aporta la fibra necesaria para que el cuerpo absorba menos colesterol a nivel intestinal.

El valor de lo natural: El poder de las semillas

Dentro de este enfoque natural, las semillas han ganado un protagonismo merecido, especialmente la chía. Estas pequeñas potencias nutricionales son ricas en ácidos grasos Omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para mejorar el perfil lipídico.

“Al consumir semillas de chía, lino o girasol (preferentemente hidratadas o molidas para aprovechar sus nutrientes), estamos incorporando fibra soluble. Esta fibra forma un gel en el tracto digestivo que ‘atrapa’ parte del colesterol de la dieta, impidiendo que pase al torrente sanguíneo. Es una forma sencilla, económica y natural de sumar protección diaria”, describe el cardiólogo.

Tratamientos modernos y ciencia médica

Es importante destacar que, hoy en día, la medicina cuenta con un arsenal terapéutico muy avanzado. Para pacientes con riesgos genéticos o valores muy difíciles de controlar solo con dieta, existen tratamientos farmacéuticos —como las estatinas o los nuevos inhibidores de la PCSK9— que son extremadamente efectivos para reducir el riesgo de eventos graves.

Sin embargo, los especialistas coinciden: el fármaco es un complemento, no un sustituto. Un tratamiento para el colesterol funciona mucho mejor cuando el cuerpo está bien nutrido y en movimiento. La clave está en la integralidad.

“La salud cardiovascular está en nuestras manos. No se trata de prohibiciones severas, sino de elegir conscientemente lo que suma bienestar. Volver a lo natural, reducir la química de los procesados y mantenernos activos son los métodos preventivos más potentes de los que disponemos. Un corazón sano se construye en la cocina, en las zapatillas de deporte y en las pequeñas decisiones diarias”, concluyó el especialista.