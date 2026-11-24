Lejos de ser estados opuestos que se anulan entre sí, la alegría y la melancolía pueden convivir en una misma experiencia vital. La licenciada en psicología Melisa Santilli analiza por qué idealizamos el bienestar absoluto, el valor de habitar el presente.

Durante décadas, la cultura contemporánea nos vendió una postal engañosa del bienestar: la idea de que ser feliz equivale a transitar una euforia constante, libre de grietas, preocupaciones o nostalgias. Bajo esa lógica binaria, cualquier asomo de angustia suele vivirse como un fracaso personal o como la prueba irrefutable de que nuestra vida está incompleta. Sin embargo, la experiencia humana es mucho más compleja y matizada que un interruptor de encendido y apagado.

Al respecto, la licenciada en psicología Melisa Santilli señala que “uno de los errores más frecuentes consiste en creer que la felicidad es un estado totalitario que excluye cualquier otra emoción. Por el contrario, el bienestar genuino tiene la capacidad de coexistir con la tristeza, la incertidumbre o el duelo. Podemos celebrar un logro profesional mientras extrañamos a alguien que ya no está, o disfrutar de un encuentro afectivo atravesando un momento de cansancio vital”, argumentó.

La trampa del “tener” y las preguntas esenciales

Gran parte de esta confusión radica en asociar la plenitud con la acumulación externa. Como advierte Santilli, la felicidad no proviene del tener. De hecho, ocurre un fenómeno revelador: precisamente cuando las personas alcanzan todo aquello que deseaban —estabilidad material, metas cumplidas, reconocimiento— es cuando suelen emerger los interrogantes más profundos sobre el sentido de la existencia.

Aceptar que la tristeza no invalida nuestros motivos de gratitud descomprime la exigencia de “estar siempre bien”, y habilita una relación mucho más honesta con nuestras propias emociones.

Habitar el presente y practicar la empatía sin perderse

Para transitar esta convivencia emocional de manera saludable, los especialistas sugieren anclar la atención en el momento presente. Cuando dejamos de exigirle al hoy que sea perfecto o de compararlo con ideales futuros, aprendemos a validar lo que sentimos aquí y ahora, permitiendo que cada emoción cumpla su ciclo natural sin quedar atrapados en ella.

“En este equilibrio también juega un rol central la empatía. Acompañar el dolor ajeno es una virtud profundamente humana, pero requiere límites claros para no convertirse en contagio emocional”, detalla la psicóloga. ¿Cómo lograrlo?

Diferenciar lo propio de lo ajeno: Comprender lo que el otro atraviesa sin asumir la obligación de resolver su historia, ni cargar con su angustia como si fuera propia.

Sostener el propio eje: Ser empático implica ofrecer escucha y presencia desde un lugar de estabilidad interna, entendiendo que podemos acompañar la tristeza de alguien querido sin renunciar a nuestro propio bienestar, ni sentir culpa por disfrutar de la vida.

En definitiva, madurar emocionalmente supone reconciliarse con los claroscuros: comprender que la felicidad no es la ausencia de sombras, sino la serenidad para abrazar la vida completa tal como se presenta.

“Comprender que la felicidad absoluta es una ilusión y que el bienestar real convive con la tristeza, el miedo o la nostalgia nos libera de una exigencia agotadora. Aceptar nuestros claroscuros emocionales no significa renunciar a la alegría, sino abrazar la vida con madurez y autenticidad. En ese camino, aprender a escucharnos sin juzgarnos se vuelve un acto indispensable de autocuidado: detenernos a registrar qué sentimos nos permite validar nuestras emociones, poner límites sanos y habitar el presente con mayor serenidad, entendiendo que cada sentimiento tiene algo valioso para decirnos sobre quiénes somos y qué necesitamos”, concluyó la profesional.

La especialista estuvo en Cada Día, mirá la nota