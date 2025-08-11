Cherofobia: el miedo a ser feliz

¿Es posible temer a la felicidad? La cherofobia es una condición real que paraliza a quienes la padecen, impidiéndoles disfrutar de los momentos de alegría. Las causas de este problema, en la voz professional.

La cherofobia es un trastorno de ansiedad poco conocido que se caracteriza por un miedo irracional y persistente a la felicidad.

Como explica el psicólogo Jorge Domínguez, “a diferencia de lo que podría pensarse, no se trata de ser una persona triste, sino de un mecanismo de defensa que nos hace evitar situaciones que podrían generar alegría o éxito por el temor a que algo malo suceda después. Es una aversión al riesgo de la alegría, una especie de protección contra el dolor que podría seguirle. La persona que padece cherofobia cree que la felicidad atraerá el castigo divino o la desgracia”.

Síntomas de la cherofobia

Los síntomas pueden variar, pero generalmente se manifiestan en un patrón de comportamiento evasivo y ansioso. Entre ellos, el especialista enumeró los siguientes:

Evitación de eventos o situaciones felices: La persona puede rechazar invitaciones a fiestas, celebraciones o reuniones sociales, incluso si son con sus seres queridos.

La persona puede rechazar invitaciones a fiestas, celebraciones o reuniones sociales, incluso si son con sus seres queridos. Rechazo del éxito: Puede autosabotearse en el trabajo o en sus relaciones para no alcanzar una meta que podría generar felicidad.

Puede autosabotearse en el trabajo o en sus relaciones para no alcanzar una meta que podría generar felicidad. Sentimiento de culpa o ansiedad ante la felicidad: Cuando algo bueno sucede, la persona siente una profunda incomodidad, culpa o miedo, en lugar de alegría.

Cuando algo bueno sucede, la persona siente una profunda incomodidad, culpa o miedo, en lugar de alegría. Preocupación constante por la desgracia: La persona cherofóbica vive en un estado de alerta, esperando que cualquier momento de alegría sea seguido de un evento negativo.

La persona cherofóbica vive en un estado de alerta, esperando que cualquier momento de alegría sea seguido de un evento negativo. Creencia de que la felicidad es temporal y engañosa: Considera que la felicidad es un estado ilusorio que solo sirve para enmascarar el dolor inminente.

Causas del problema

Decía Séneca que la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa por el futuro. Y precisamente esa dependencia ansiosa es el problema al que se enfrentan las personas que sufren cherofobia.

La psicóloga Almudena Molinero Sánchez, experta en ansiedad, explicó n diversos artículos periodísticos que la cherofobia es un trastorno que se define como “la incapacidad de ciertas personas a sentir la felicidad como consecuencia de un miedo que tienen a que después ese estado de bienestar les sobrelleve a una desgracia por no sentirse merecedores o incapaces de poder manejar dicho sufrimiento”.

La manera de protegerse de estas personas es anticiparse, evitando cualquier actividad que les pueda llevar a un estado de alegría.

Si bien las causas exactas no están completamente claras, se cree que la cherofobia puede originarse en experiencias traumáticas o dolorosas del pasado. Algunas de las posibles causas son:

Experiencias traumáticas: Haber vivido una situación en la que un momento de alegría fue seguido de una gran pérdida o dolor.

Haber vivido una situación en la que un momento de alegría fue seguido de una gran pérdida o dolor. Educación estricta: Crecer en un entorno donde se castigaba la alegría o se consideraba que la felicidad era un signo de debilidad o egoísmo.

Crecer en un entorno donde se castigaba la alegría o se consideraba que la felicidad era un signo de debilidad o egoísmo. Perfeccionismo: El miedo a no poder mantener la felicidad, lo que lleva a la persona a evitarla por completo para no enfrentar el fracaso.

El miedo a no poder mantener la felicidad, lo que lleva a la persona a evitarla por completo para no enfrentar el fracaso. Baja autoestima: La persona puede sentir que no merece ser feliz, lo que refuerza el patrón de evitación.

Consejos psicológicos para afrontarla

Superar la cherofobia es un proceso que requiere paciencia y autoaceptación. Es recomendable buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, pero algunos consejos generales pueden ser útiles:

Terapia cognitivo-conductual (TCC): Es una de las terapias más efectivas. Ayuda a identificar los pensamientos irracionales y a reemplazarlos por otros más realistas.

Es una de las terapias más efectivas. Ayuda a identificar los pensamientos irracionales y a reemplazarlos por otros más realistas. Exposición gradual: Comenzar a exponerse poco a poco a situaciones que generan felicidad, empezando por las menos intimidantes.

Comenzar a exponerse poco a poco a situaciones que generan felicidad, empezando por las menos intimidantes. Mindfulness y meditación: Estas prácticas pueden ayudar a vivir el presente sin la constante preocupación por el futuro.

Estas prácticas pueden ayudar a vivir el presente sin la constante preocupación por el futuro. Reconocer y validar tus emociones: Permitirte sentir la felicidad sin juzgarte o sentir culpa. La felicidad es una emoción legítima y no trae desgracia.

Permitirte sentir la felicidad sin juzgarte o sentir culpa. La felicidad es una emoción legítima y no trae desgracia. Cuestionar tus creencias: Reflexiona sobre tus creencias acerca de la felicidad. ¿Son realmente ciertas? ¿O son el resultado de viejas heridas?

La cherofobia es un obstáculo invisible que impide disfrutar plenamente de la vida. Aceptar que la felicidad es un proceso con altibajos, y no un estado perfecto y constante, es el primer paso para superarla.

