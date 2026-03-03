Chau para “Gente Rota”: Gabriel Lucero es el primer eliminado de Gran Hermano

El reconocido dibujante e influencer no logró superar la primera gala de eliminación y abandonó la casa más famosa del país. Tras una semana de encierro, el creador de contenidos digitales confesó que el miedo a la exposición y sus procesos internos lo dejaron fuera de competencia.

Gabriel Lucero, el artista detrás del fenómeno viral “Gente Rota”, se convirtió en el primer expulsado del reality conducido por Santiago del Moro y que todas las noches podés disfrutar en El 9 Televida. A pesar de contar con una comunidad fiel en redes sociales gracias a sus ácidas ilustraciones, el participante obtuvo el 54,8% de los votos negativos frente a Yanina Zilli. En su salida, admitió que el temor a la “cancelación” lo paralizó, impidiéndole mostrar el humor filoso que lo caracteriza, lo que finalmente lo llevó a sobrepensar cada movimiento y no relajarse nunca.

Durante su paso por el programa, el dibujante confesó que vive su trabajo como una “droga” y se mostró obsesivo con la organización de la comida, un rasgo que chocó con el caos de la convivencia. Además, Gabriel Lucero debió lidiar con el duelo reciente por la muerte de su padre, una situación que, según le explicó a Santiago del Moro, le “pegó fuerte” a pesar de no tener una relación cercana con él. Estos factores emocionales, sumados a un mal descanso, terminaron debilitando su estrategia frente a las cámaras de Telefe que en Mendoza se viven por El 9 Televida.

En el debate posterior, junto a analistas como Eugenia Ruiz y Santiago “Tato” Algorta, se cuestionó la falta de reacción del influencer ante los conflictos directos. El artista reconoció que no es lo mismo ser picante a través de una pantalla que en el “tête-à-tête” diario del aislamiento. También asumió como un error su acercamiento estratégico a Emanuel Di Gioia, una jugada que lo dejó en una posición incómoda frente al resto de los competidores que hoy continúan en carrera.

Antes de retirarse, Gabriel Lucero dejó su mirada sobre el futuro del juego y sorprendió al señalar a Yipio como una candidata muy inteligente para llegar a la final. Por el contrario, fue crítico con los participantes más jóvenes, a quienes tildó de “plantas” por estar más pendientes de sus seguidores que de la convivencia real. Con su salida, la casa pierde a un referente del arte digital, pero gana una nueva dinámica de tensiones que se podrá seguir cada noche por El 9 Televida.