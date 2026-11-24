La noche de última chance de MasterChef Celebrity tuvo la visita de Chapeaux, que presentó su música y planteó un desafío con dos heladeras y pollo como ingrediente central en la pantalla de El 9 Televida.

La noche de última chance de MasterChef Celebrity en El 9 Televida este lunes feriado combinó música en vivo, humor y una prueba con dos propuestas bien diferenciadas a partir de la visita de Chapeaux. Además de cantar “Me provoca” y presentar “Aguacero” —uno de los 16 temas grabados de cara a su primer Movistar Arena del 21 de enero de 2027—, las cinco integrantes participaron en la consigna culinaria.

“Estamos contentas y muy emocionadas de estar acá. No podemos creer lo que se viene. Estamos trabajando mucho y preparándonos un montón”, expresaron las artistas, entre risas por conocer a Wanda Nara y la posibilidad de que vaya al recital de Villa Crespo acompañada por Grego Rossello, mientras Wanda y Damián Betular les recomendaron no regalar entradas ni responder pedidos de “mangazo”.

Dos heladeras y 60 minutos para cocinar con pollo

Para esta instancia, el estudio contó con dos heladeras dedicadas a la banda: una vinculada a la vida en casa y otra pensada para el momento previo a salir a escena. El jurado remarcó el valor de “cocinar para las estrellas” y presentó las reglas de la prueba.

Maru Botana comunicó que el reto consistía en preparar un plato con pollo en 60 minutos, sin ir al mercado y con apenas 3 minutos para elegir ingredientes desde las heladeras. Por su parte, Germán Martitegui explicó que cinco concursantes trabajarían con la heladera de casa —orientada a platos reconfortantes— y los otros cinco con la del show, enfocada en opciones livianas que aporten energía.

Qué les gusta comer a las integrantes de Chapeaux

Magalí Altamirano, Mía Piñeiro, Kala Bidner, Juana Distefano y María Adolfina Pérez compartieron sus preferencias gastronómicas con el grupo:

Básicos y clásicos: Juana y Adol coincidieron en que los huevos no faltan en sus heladeras, y todas mencionaron las milanesas entre sus infaltables.

Opciones con pollo: Kala pidió un pollo con puré de calabaza, Mía se inclinó por un pollo al verdeo y Magalí propuso un pollo a la crema con champiñones.

Las cinco aclararon que saben cocinar, que ninguna es vegetariana y que “comen de todo”, dejando servido el escenario para ver cómo resolvieron la prueba los participantes.

Seguí todas las galas, los desafíos y el minuto a minuto del reality culinario en la pantalla de El 9 Televida.