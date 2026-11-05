“Casi me muero”: Soledad Pastorutti reveló qué le dijo Lionel Messi antes de su despedida de la Selección y cómo eligió su canción

A casi un mes de la histórica despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental, Soledad Pastorutti recordó los detalles desconocidos de aquel inolvidable momento. La cantante reveló cómo fue la charla previa con el capitán, la sorpresa al enterarse de que había elegido “Brindis” para anunciar su adiós y el paralelismo de haberle cantado hace 20 años a Diego Maradona.

La participación de Soledad Pastorutti interpretando “Brindis” en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una huella imborrable tanto en el público como en la propia artista. Invitada al programa Vuelta y Media (Urbana Play), la cantante repasó los entretelones de aquel encuentro que comenzó de manera imprevista durante un viaje a Estados Unidos.

Del intento fallido en Miami a la invitación al entrenamiento

Tras finalizar la grabación de su disco, la intérprete viajó para presenciar un partido del Inter Miami, aunque en esa oportunidad no logró saludar ni al delantero ni a su esposa, Antonela Roccuzzo. Con total humildad, aclaró: “Yo no soy amiga de ellos, eso me gusta aclararlo”.

Sin embargo, la sorpresa llegó una vez finalizado el encuentro, cuando el propio capitán la invitó junto a su entorno a presenciar una práctica del equipo. Si bien una tormenta eléctrica obligó a suspender el entrenamiento y alteró los planes iniciales, la visita dio pie a una charla que terminaría marcando un hito en su carrera.

La revelación y la elección de “Brindis”

Durante la conversación, Messi le adelantó que tenía planeado un posteo importante en el que utilizaría su música, aunque en ese momento prefirió no dar mayores detalles. La verdadera dimensión de la charla llegó poco después, cuando descubrió que el astro rosarino había seleccionado el emblemático tema “Brindis” para oficializar su adiós al combinado nacional.

“Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con ‘Brindis’ y yo casi me muero”, reconoció Soledad al rememorar la profunda emoción que sintió. Además, la artista no pudo evitar destacar la coincidencia histórica que la une a los máximos referentes del fútbol nacional: “Me tocó cantársela al Diego hace 20 años. Ahora me pasa esto”.

Admiración genuina y el valor de la música popular

Más allá de la trascendencia pública de la noche en el Monumental —donde interpretó el tema enfundada en una camiseta celeste y blanca con el número diez y su tradicional poncho—, Pastorutti remarcó que su vínculo con el jugador se basa en una profunda valoración humana.

“A Leo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”, sentenció, concluyendo que ser parte con su arte de una historia que conmovió a millones de argentinos representa lo mejor que le puede suceder a una artista popular.