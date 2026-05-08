Campeones del mundo, romance y cuarteto: los invitados de lujo para La Peña de Morfi

El programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini prepara una edición imperdible para este domingo.

El programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini prepara una edición imperdible para este domingo en El 9 Televida. Con la mira puesta en lo que será el próximo Mundial, el ciclo recibirá a dos de los máximos ídolos de la Scaloneta: Julián “La Araña” Álvarez y Thiago Almada. Los futbolistas compartirán una charla íntima sobre su presente en el exterior y las expectativas con la celeste y blanca.

Música para todos los gustos

La cuota de romanticismo llegará de la mano del gran Dyango, quien repasará sus clásicos inolvidables en el escenario de la peña. Por otro lado, el ritmo y la fiesta estarán garantizados con la presencia de La T y La M, el dúo que hará bailar a todos con sus hits.

Como no podía ser de otra manera, el folklore tendrá su lugar privilegiado con la visita de Cuti y Roberto Carabajal, que traerán todo el color de la música santiagueña al estudio.

Visitas estelares y mucho humor

La mesa de La Peña también recibirá a Evangelina Anderson, quien se sumará a la charla con los conductores. Además, los actores Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe —quienes brillan en el teatro con la obra “Secreto en la Montaña”— visitarán el segmento “Lo del Turco” junto al Turco Husaín.

El equipo se completará con las recetas imperdibles de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, sumado a las ocurrencias de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola para asegurar las risas durante toda la tarde.

No te pierdas La Peña de Morfi, este domingo por Canal 9 Televida.