Camisetas, cábalas y el recuerdo de Diego: así viven los famosos la apasionante previa de Argentina contra Inglaterra

Desde distintas partes del mundo, figuras del espectáculo, la música y el deporte palpitan la semifinal del Mundial 2026. El sueño de la cuarta estrella y la mística de Maradona inundan las redes.

La expectativa es total y el país entero está paralizado. A minutos de que la Selección Argentina se enfrente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en un gigantesco efervescente de emociones. Figuras del espectáculo, la música y el humor compartieron sus cábalas, camisetas y mensajes de aliento, dejando en claro que este choque trasciende lo estrictamente deportivo: toca las fibras más íntimas de la historia y la memoria colectiva argentina.

Aliento global: de Canadá a Europa

La distancia geográfica no es impedimento para alentar a la Scaloneta. Desde Canadá, Luisana Lopilato fue una de las primeras en encender las redes. Con la camiseta número 10 puesta, se filmó manejando mientras cantaba a todo pulmón el nuevo hit mundialista: “Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo…”, entonó la actriz con una enorme sonrisa.

Por su parte, Evangelina Anderson demostró desde Europa que lleva los colores en la piel. Compartió postales vistiendo un look completamente albiceleste (“Argentina 26”) combinado con shorts negros y lentes de sol, lista para el crucial encuentro en Atlanta.

Diego Maradona: el protagonista ausente pero eterno

Como era de esperarse en la previa de un Argentina-Inglaterra, la figura de Diego Armando Maradona y el recuerdo imborrable de México 86 coparon los perfiles de los famosos. En muchos casos, las imágenes hablaron mucho más que las palabras:

Lali Espósito: Compartió una icónica foto del Diez con la camiseta suplente azul de 1986 y la cinta de capitán, musicalizada con el tema “La Cuarta Es”, de Palmito.

Benjamín Agüero (nieto de Diego): Publicó una postal de su abuelo con el puño en alto celebrando ante los ingleses en el Estadio Azteca.

Dieguito Fernando: El hijo menor de Pelusa sumó emoción con un tierno video de archivo junto a su padre bajo el título: “Padre & hijo (vamos Argentina)” .

Romina Scalora: Posteó una foto histórica de Diego con la camiseta 10 apretada contra su boca tras aquel mítico partido.

Bailes, banderas y bebés con la celeste y blanca

La fiebre mundialista también se metió en las actividades cotidianas. Maru Botana se mostró en la cocina de su casa bailando con toda la energía al ritmo de “La cuarta estrella”: “Se armó”, escribió entusiasmada. En la calle, Guillermina Valdés sorprendió al subir un video revoleando una gran bandera argentina en la vía pública como único y contundente mensaje.

El humorista Pablo Granados apeló a la nostalgia compartiendo una foto retro junto a sus amigos con la frase: “Hoy más que nunca, ¿no?”, un guiño que todos sus seguidores entendieron al instante. Por último, la modelo Alejandra Maglietti derritió de ternura las redes con una selfie sosteniendo a su pequeño hijo Manuel en brazos, ambos vestidos con la camiseta nacional y un mensaje cortito pero lleno de fe: “¡¡¡Es hoy!!!”.