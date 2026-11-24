El médico neurólogo Daniel Zuin explica los mecanismos neurobiológicos detrás de esta patología crónica, desmitifica creencias populares sobre el clima, y advierte sobre la importancia de detectar los desencadenantes propios de cada paciente para frenar las crisis a tiempo.
Con la llegada de las altas temperaturas y las jornadas sofocantes, las guardias médicas y los consultorios neurológicos registran un notable incremento en las consultas por cefaleas intensas. Sin embargo, para quienes conviven con la migraña, el verano representa un desafío particular: lejos de tratarse de un simple dolor de cabeza pasajero, estamos frente a una enfermedad neurológica compleja que puede volverse profundamente incapacitante si no se aborda de manera adecuada.
El médico neurólogo Daniel Zuin señala que “existe una predisposición genética y neurobiológica en el cerebro migrañoso, caracterizado por una hipersensibilidad frente a determinados estímulos internos y externos. Cuando el termómetro sube, se combinan diversos factores que alteran la homeostasis del organismo y facilitan la aparición de una crisis”.
El impacto del clima: realidades y mitos
Es habitual escuchar que “el viento o el calor provocan migraña”. Al respecto, el especialista aclara que “los cambios bruscos de temperatura, las variaciones en la presión atmosférica, la luminosidad solar excesiva y, fundamentalmente, la deshidratación actúan como poderosos disparadores, aunque no constituyen la causa primaria de la enfermedad”.
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El mito del analgésico mágico: Uno de los errores más frecuentes consiste en naturalizar el dolor y recurrir a la automedicación reiterada. El abuso de analgésicos de venta libre no solo resulta ineficaz frente a una migraña instaurada, sino que puede cronificar el cuadro, generando lo que en medicina se conoce como cefalea por abuso de medicación.
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No es solo estrés: Si bien la tensión emocional influye, reducir la migraña exclusivamente a un problema nervioso subestima su base neurovascular e inflamatoria.
Tipos de migraña y sus manifestaciones clínicas
De acuerdo con la clasificación clínica que detalla Zuin, la migraña suele presentarse bajo dos grandes formas principales, aunque existen subtipos específicos:
-Migraña sin aura: Es la variante más frecuente. Se manifiesta mediante un dolor pulsátil -generalmente localizado en un solo lado de la cabeza- de intensidad moderada a severa, que empeora con la actividad física cotidiana y suele acompañarse de náuseas, vómitos e intolerancia marcada a la luz (fotofobia) y a los sonidos (fonofobia).
-Migraña con aura: En aproximadamente un cuarto de los pacientes, el dolor viene precedido por síntomas neurológicos transitorios y reversibles que duran entre 5 y 60 minutos. Lo más habitual son las alteraciones visuales -como destellos luminosos, líneas en zigzag o puntos ciegos-, aunque también pueden aparecer hormigueos en el rostro o las extremidades y dificultades transitorias en el habla.
Un mapa individual: la clave para prevenir crisis
Uno de los pilares fundamentales que destaca el neurólogo Daniel Zuin es que la migraña es estrictamente individual. No existe un listado universal que afecte a todos por igual; cada persona posee un umbral de tolerancia y sus propios puntos de incidencia.
Mientras que en algunos pacientes el detonante reside en el plano alimentario —como el consumo de quesos estacionados, embutidos, chocolate, cítricos o edulcorantes—, en otros se vincula con bebidas específicas como el vino tinto, la cerveza o el exceso de cafeína. Asimismo, el ayuno prolongado, la alteración de los horarios de sueño y la exposición al sol sin protección hidratante juegan un papel determinante.
“Por ello, los tratamientos actuales combinan dos estrategias: fármacos específicos de rescate para cortar la crisis en su inicio y terapias preventivas personalizadas para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios. Llevar un registro detallado de hábitos, comidas y condiciones climáticas permite a cada paciente identificar su propio disparador, y recuperar calidad de vida durante los meses más calurosos del año”.
El profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota