Brillo natural: la clave para el “toasty makeup”

Descubrí el toasty makeup, la tendencia viral que aporta un look cálido, luminoso y saludable. Te mostramos cómo recrearlo paso a paso para días soleados.

La belleza no se trata de ocultar, sino de realzar. Y en el mundo del maquillaje, pocas tendencias encarnan esta filosofía tan bien como el “Toasty Makeup”. Este estilo, que ha conquistado las redes, no es más que un tributo a la luminosidad, la calidez y el resplandor natural de la piel. Su objetivo es simple: recrear ese brillo sano y “besado por el sol” que todos anhelamos, sin importar la estación. Con una paleta de tonos tierra, bronce y durazno, este look se convierte en el aliado perfecto para cualquier ocasión, brindando un aire fresco y radiante.

La preparación: el secreto para un acabado perfecto

Antes de aplicar cualquier producto de color, el lienzo debe estar impecable. La piel es la protagonista del “Toasty Makeup”, por lo que su preparación es un paso crucial.

Limpieza e hidratación: El primer paso es limpiar el rostro para eliminar impurezas y prepararlo para recibir los productos. Usá un gel de limpieza suave o agua micelar. A continuación, aplicá una buena crema hidratante. Este paso es fundamental, ya que le dará a tu piel un acabado luminoso desde el inicio, ayudando a que el maquillaje se asiente mejor y luzca más natural. Base y corrector: Con el rostro limpio e hidratado, aplicá una base ligera para unificar el tono de la piel. La idea es que la piel se vea uniforme, pero no pesada. Luego, el corrector entra en juego para cubrir cualquier pequeña imperfección, como ojeras o manchas. Un buen truco para estilizar la mirada y darle un toque de luz extra es aplicar un poco de corrector en la esquina interior del ojo, cerca del lagrimal, y debajo del delineado inferior.

La magia del color: esculpiendo el brillo

Aquí es donde el “Toasty Makeup” toma su forma y carácter distintivo. Los productos en tonos cálidos y neutros son tus mejores aliados para lograr ese efecto soleado y acogedor.

Contorno y rubor: Con una brocha, aplicá un contorno en polvo o en crema en los pómulos, la frente y a los lados de la nariz. La clave es difuminar bien para que no se vean líneas marcadas y el resultado sea un efecto de sombra natural. Luego, dale vida a tus mejillas con un rubor en tonos durazno o bronce. Aplicalo en los pómulos, subiendo ligeramente hacia las sienes, y añadí un toque en la frente para simular un bronceado natural. Este paso es el que le da al look su nombre, creando ese acabado “tostado” y saludable. Ojos luminosos y labios jugosos: Para los ojos, usá un lápiz o una sombra de ojos en tonos neutros para delinear suavemente la zona inferior. Esto le dará profundidad a la mirada. Luego, aplicá varias capas de máscara de pestañas para abrirlas y destacarlas. El toque final para un efecto radiante es el iluminador. Aplicalo en los párpados para un brillo sutil, en el hueso de la ceja y en los puntos altos del rostro, como la parte superior de los pómulos y la punta de la nariz. Para los labios, optá por un gloss en un tono neutro o transparente. Esto no solo le dará un acabado fresco y jugoso al look, sino que también hará que tus labios se vean más voluminosos.

Sin dudas el “Toasty Makeup” es mucho más que una simple tendencia. Es una celebración de la belleza natural, donde el resplandor y la calidez son los verdaderos protagonistas. Al seguir estos sencillos pasos, podés lograr un look radiante y saludable, ideal para cualquier día soleado.