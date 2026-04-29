Bordó: el nuevo código de elegancia

Olvidate la sobriedad absoluta del negro y la calidez previsible del marrón. La temporada otoño-invierno 2026 ha dictado sentencia: el bordó es el color estrella que domina las vidrieras y el street style. Sofisticado, profundo y sorprendentemente versátil, este tono llega para renovar el concepto de “básico” con una dosis extra de personalidad y lujo silencioso.

Durante décadas, el negro fue el monarca indiscutido del guardarropa invernal. Su capacidad para estilizar y su infalibilidad ante cualquier ocasión lo hacían el recurso seguro. Sin embargo, la moda es un organismo vivo que busca renovarse, y para este 2026, el cambio llega con una intensidad cromática que no necesita gritar para hacerse notar. El bordó —en sus variantes borgoña, cereza oscuro y granate— se posiciona como el nuevo protagonista absoluto.

Lejos de ser una tendencia pasajera o un color estridente difícil de llevar, el bordó aporta una profundidad que el negro a veces aplana. Su principal ventaja radica en su capacidad para otorgar sofisticación sin endurecer las facciones ni el look general, proporcionando una calidez visual que el marrón no siempre logra alcanzar.

El color del lujo silencioso

El auge del bordó no es una coincidencia estética aislada. Se alinea perfectamente con la corriente del lujo silencioso (o quiet luxury), donde la calidad de los materiales y la precisión del corte prevalecen sobre los logotipos. En este contexto, el bordó encuentra su mejor aliado en materiales nobles: el cuero, la gamuza, el cachemir y la seda.

Al ser un color que remite a la nobleza y a lo artesanal, una prenda bordó comunica inmediatamente un nivel de cuidado y selección que el negro, por su naturaleza de “comodín”, a veces pierde. Es un color que eleva la categoría de las texturas; un tapado de lana bordó tiene una riqueza visual y un juego de luces que un abrigo negro simplemente no puede replicar.

Cómo integrarlo: De la prenda clave al accesorio

La versatilidad del bordó es, quizás, su atributo más sorprendente. Incorporarlo al guardarropa no requiere una reestructuración total de nuestras prendas; se trata de una transición orgánica.

Total look: Para las más audaces, un traje sastrero o un vestido de punto en este color crea una silueta monocromática impactante y sumamente estilizada.

Para las más audaces, un traje sastrero o un vestido de punto en este color crea una silueta monocromática impactante y sumamente estilizada. El abrigo protagonista: Un tapado bordó sobre un conjunto de jeans y camisa blanca transforma un outfit cotidiano en uno de pasarela con el mínimo esfuerzo.

Un tapado bordó sobre un conjunto de jeans y camisa blanca transforma un outfit cotidiano en uno de pasarela con el mínimo esfuerzo. Calzado y marroquinería: Las botas de cuero bordó y las carteras estructuradas en este tono se han convertido en el objeto de deseo de la temporada. Funcionan como el punto de contraste perfecto para quienes prefieren vestir en tonos neutros como el gris melange o el beige.

Combinaciones infalibles para 2026

Si bien el bordó es un “nuevo básico”, saber con qué combinarlo potenciará su efecto. Esta temporada, la combinación ganadora es bordó y gris. El gris aporta una neutralidad moderna que permite que el bordó brille sin competir. También se lleva de maravilla con el azul marino para un look más corporativo, o con el rosa pálido para una propuesta más romántica y vanguardista.

Una inversión inteligente

El bordó llega para demostrar que la elegancia no tiene por qué ser previsible. Al elegir este color, se apuesta por una estética que combina la autoridad del negro con la calidez del marrón, pero con un toque de distinción que lo hace único. En este invierno 2026, vestirse de bordó es, ante todo, una declaración de estilo inteligente: un color que no solo es tendencia hoy, sino que tiene la longevidad necesaria para convertirse en un clásico eterno de tu colección personal.