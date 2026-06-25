Bomba en la televisión: Vero Lozano confirmó su nuevo rumbo en Telefe y le hizo una inesperada propuesta a Leo Montero

La conductora rompió el silencio sobre los rumores de su futuro en la pantalla, anunció el regreso de dos gigantes de la cocina y propuso un reemplazo histórico para “Cortá por Lozano” que enloqueció a los fanáticos de “AM”.

Después de meses de intensas especulaciones dentro del mundo del espectáculo, Verónica Lozano rompió el silencio y confirmó los drásticos cambios que se avecinan en su carrera profesional dentro de Telefe. La conductora estrella dejará por un tiempo las tardes del canal para ponerse al frente de los formatos más exitosos de la televisión abierta, un movimiento que obligará a reestructurar la grilla y que abrió la puerta a un reencuentro histórico.

En diálogo con Ya fue todo (Jotax Digital), Vero le puso fin al misterio y reveló de primera mano cuáles son los proyectos premium que la tendrán como protagonista absoluta en los próximos meses, confirmando que la cocina volverá a ser el plato fuerte de la pantalla.

“MasterChef vuelve, de hecho, ya están haciendo castings de cocineros y, si Dios quiere, ya está en grilla. Luego haría la conducción de Bake Off“, lanzó sin filtros la psicóloga y conductora.

El regreso de los grandes realities y el futuro de sus tardes

Esta doble apuesta de Telefe con MasterChef y Bake Off requerirá que Vero Lozano concentre toda su carga horaria en los formatos de horario central, lo que confirmaría su alejamiento temporal de Cortá por Lozano. Si bien el nombre de Sol Pérez suena con muchísima fuerza desde hace semanas para quedar al frente del magazine vespertino, Vero sorprendió a todos al meter un inesperado y nostálgico “as bajo la manga”.

Aprovechando que tenía a su lado a su histórico compañero Leo Montero —con quien está realizando un aplaudido reemplazo en el canal de streaming Olga—, la conductora le tiró una tentadora propuesta en vivo: “Vos podrías venir, podemos hablar de esto, podrías tomar la conducción de Cortá por Lozano. Sol Pérez lo hace genial, pero quizá vos también podés hacerlo”.

Lejos de esquivar el bulto, el conductor cordobés recogió el guante de inmediato y se mostró sumamente entusiasmado con la idea de volver a Telefe por la puerta grande: “Obvio que sí, estoy súper abierto a volver a hacer cosas con Vero o solo, respecto al deporte o a otro tema”, aseguró.

El reencuentro de una dupla inolvidable tras 10 años

Mientras estos ambiciosos planes televisivos terminan de concretarse en la grilla, los fanáticos de la pantalla ya están disfrutando de un verdadero viaje a la nostalgia. Una década después del final de “AM, Antes del Mediodía”, el icónico ciclo que lideró las mañanas de Telefe durante años, la dupla Lozano-Montero volvió a encender la química en los micrófonos.

Actualmente, ambos se encuentran al frente de Sería Increíble en el canal de streaming Olga, cubriendo las vacaciones de Nati Jota y todo su equipo, quienes viajaron al exterior para realizar la cobertura integral del Mundial 2026. Esta explosiva vuelta generó tal nivel de repercusión y clics que la propia Vero admitió que no descarta mantener un pie en el universo digital de cara al futuro: “Sería hacer dos programas con bastante carga horaria, pero quizá una vez por semana podría ser. Paso a paso, vamos de a poco”, concluyó con cautela.

La televisión abierta se prepara para una fuerte renovación de contenidos y, por lo visto, el regreso de las plumas más importantes de la conducción ya está en marcha.