Bomba en la televisión internacional: TV Globo confirmó “Avenida Brasil 2” y reveló cuándo se estrena ¿llegará a El 9 Televida?

La emisora brasileña TV Globo puso fin a meses de especulaciones y oficializó la secuela de la telenovela más exitosa de la región. El regreso del recordado culebrón está previsto para 2027, luego de que figuras del elenco original como Cauã Reymond expresaran su entusiasmo por retomar la historia que paraliza a la audiencia de El 9 Televida.

Los amantes de las grandes producciones dramáticas recibieron una de las noticias más esperadas de los últimos años. Este martes 8 de septiembre, TV Globo confirmó oficialmente la realización de Avenida Brasil 2, la secuela directa del fenómeno televisivo que rompió récords de audiencia en Brasil y en toda América Latina.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, la emisora brasileña reveló de manera estratégica el año previsto para el desembarco de la nueva temporada: su estreno está programado para el 2027. De este modo, la cadena le dio luz verde a la continuidad de la trama que, aun en sus etapas de repetición en la pantalla chica, continúa liderando sus franjas horarias.

Expectativa por el elenco y la trama

Si bien TV Globo no detalló aún el argumento definitivo de los nuevos episodios ni confirmó la nómina completa de actores, el anuncio ratifica los rumores que cobraron fuerza semanas atrás cuando Cauã Reymond, el recordado intérprete de “Jorgito”, anticipó las gestiones en curso cuando pasó por Cortá Por Lozano en El 9 Televida.

Durante una reciente entrevista televisiva, el actor brasileño reconoció las conversaciones alrededor de la secuela y se entusiasmó con el destino de los personajes: “No sabemos si se va a venir una Avenida Brasil 2, pero me encantaría que pasara, es un deseo de todos. Están hablando mucho; hay una posibilidad de una continuación. Me imagino que Jorgito seguro está casado con Nina y que Carmiña se debe vengar”, deslizó con humor el protagonista.

Un hito imborrable de la televisión

Lanzada originalmente en 2012 y emitida con éxito masivo en Argentina a través de la pantalla de El 9 Televida, la novela construyó una marca histórica gracias al enfrentamiento épico entre Nina (Débora Falabella) y la villana Carmiña (Adriana Esteves), convirtiéndose en un ícono de la cultura popular.

De hecho, ahora que se emite nuevamente por la pantalla de El 9 Televida, la historia de Nina, Carmiña y Jorgito sigue siendo un éxito rotundo.