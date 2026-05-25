¿Boda en puerta? La reveladora respuesta de Bahar ante la inesperada confesión de Evren

Lo que comenzó como un enredo para salir del paso ante las presiones familiares terminó en una charla a corazón abierto que dejó al descubierto los verdaderos miedos de la protagonista y las profundas intenciones de Evren.

La tensión sentimental en el hospital alcanza niveles insoportables en los capítulos más recientes de Bahar, el drama turco que cautiva a los mendocinos por El 9 Televida. Lo que comenzó como un enredo para salir del paso ante las presiones familiares terminó en una charla a corazón abierto que dejó al descubierto los verdaderos miedos de la protagonista y las profundas intenciones del cirujano Evren.

La situación se desencadenó tras un tenso momento con Leyla. Presionado por la tía de Bahar y en medio del caos que genera ver a la médica fingiendo que sigue casada con Timur, Evren se vio obligado a declarar que tenía planes de pedirle matrimonio a su “novia”. Esta mentira piadosa, lejos de quedar en el olvido, forzó un encuentro privado entre los dos médicos que cambió el clima de su relación.

“Mantengamos la relación tal como está”

Buscando aclarar los tantos en un pasillo del hospital, Evren abordó el tema con sinceridad: “Sobre lo de ayer, tu tía me estaba presionando y se me fue de las manos…”, explicó el cirujano, intentando restarle peso al rumor de compromiso. La reacción de Bahar fue un puñal para los sentimientos del médico: “Me quedo más tranquila”, soltó ella con un alivio evidente.

Sorprendido y visiblemente dolido por la frialdad de la respuesta, Evren no pudo evitar repreguntar: “¿Tan mal te habría parecido?”. Fue en ese instante cuando la médica, consciente de que sus palabras habían herido a quien más la ha apoyado, intentó suavizar su postura pero manteniendo su firmeza: “No, pero… mantengamos la relación tal como está”.

El fantasma de Timur y un futuro incierto

Para Bahar, la idea de pasar nuevamente por el altar no es una opción sencilla. Tras años de engaños y sacrificios junto a Timur, la médica aún está sanando las heridas de su pasado y priorizando su nueva libertad profesional y personal. Evren, aunque dolido por la negativa implícita, comprende que los últimos días han sido demasiado intensos para ambos.

Pese a la negativa de formalizar un compromiso legal, el cirujano dejó en claro que su prioridad absoluta es acompañarla y estar a su lado pase lo que pase, respetando los tiempos de una mujer que recién está aprendiendo a vivir para sí misma. ¿Logrará el amor de Evren vencer los miedos de Bahar o la sombra del pasado será más fuerte? No te pierdas los próximos capítulos por la pantalla de El 9 Televida.