Bizarrap se presentó con Daddy Yankee en el medio tiempo de la NFL y batió un nuevo récord

Por primera vez el típico deporte norteamericano se presentó en España con su espectáculo deportivo, y el argentino fue el encargado de llenar de música todo.

Bizarrap volvió a marcar un antes y un después en la música: llevó su talento al escenario global al presentarse en el show de medio tiempo de la NFL, en un estadio Santiago Bernabéu repleto, junto a la leyenda Daddy Yankee. Allí estrenó su nueva colaboración y selló un hito histórico para la música urbana.

La presentación, que acaparó la atención mundial, se centró en el debut de la “DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66”. Bizarrap subió al escenario acompañado por más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras, siendo recibido por una ovación y gritos de emoción del público que colmó el estadio.

El evento de la NFL, que fue visto en más de 150 países y 180 territorios, marcó el esperado regreso escénico de Daddy Yankee junto a Bizarrap. La colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. Con esta Session, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña, redefiniendo los límites del género.

La BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee logra un sonido distintivo que rinde homenaje al reguetón clásico. La canción trae de vuelta el sonido y la actitud de los ritmos del 2000, pero son reinterpretados a través de la visión única de Bizarrap. El productor logra capturar la esencia de los beats de aquella época y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.

El impacto de la presentación de los dos gigantes de la música urbana fue tal que la noticia no terminó con el show en vivo. Durante el evento, Bizarrap y Daddy Yankee también anunciaron que el show completo de la presentación estará disponible en el canal oficial de YouTube de la liga, permitiendo a los millones de espectadores de todo el mundo revivir el épico momento.