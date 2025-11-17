Bizarrap se presentó con Daddy Yankee en el medio tiempo de la NFL y batió un nuevo récord

Por primera vez el típico deporte norteamericano se presentó en España con su espectáculo deportivo, y el argentino fue el encargado de llenar de música todo.
Bizarrap volvió a marcar un antes y un después en la música: llevó su talento al escenario global al presentarse en el show de medio tiempo de la NFL, en un estadio Santiago Bernabéu repleto, junto a la leyenda Daddy Yankee. Allí estrenó su nueva colaboración y selló un hito histórico para la música urbana.
La presentación, que acaparó la atención mundial, se centró en el debut de la “DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66”. Bizarrap subió al escenario acompañado por más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras, siendo recibido por una ovación y gritos de emoción del público que colmó el estadio.
El evento de la NFL, que fue visto en más de 150 países y 180 territorios, marcó el esperado regreso escénico de Daddy Yankee junto a Bizarrap. La colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. Con esta Session, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña, redefiniendo los límites del género.