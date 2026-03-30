Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe se volvieron tendencia por el video que anticipa la obra de teatro que protagonizarán

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, dos de los actores más queridos y versátiles de la actualidad, se pondrán en la piel de los icónicos vaqueros para dar vida a la adaptación de “Secreto en la montaña” (Brokeback Mountain). La presentación del video se viralizó este lunes.

El teatro argentino se prepara para un estreno que promete sacudir la cartelera. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, dos de los actores más queridos y versátiles de la actualidad, se pondrán en la piel de los icónicos vaqueros para dar vida a la adaptación de “Secreto en la montaña” (Brokeback Mountain). Bajo la dirección de Javier Daulte y con guion de Marcos Carnevale, la obra llegará al Multiteatro el próximo 7 de mayo en Buenos Aires, sin embargo, su presentación fue tan disruptiva que se volvió viral en las redes este lunes.

La dupla, que ya demostró una química excepcional tras compartir elenco en el éxito del streaming “Envidiosa”, decidió aceptar este ambicioso proyecto producido por Adrián Suar. La historia, que explora un vínculo profundo y prohibido en el interior rural de Estados Unidos, invita a una reflexión cruda sobre los prejuicios y la libertad de amar.

Transformación total y detrás de escena

En los primeros adelantos de la producción, se pudo ver a Vicuña y Lamothe totalmente mimetizados con sus personajes. Con camisas de cuadros, chaquetas de mezclilla y sombreros de ala ancha, los actores trabajaron en una ambientación que recrea la atmósfera íntima y melancólica del relato original.

“Buscamos corrernos de lo fácil”, aseguran desde el entorno de los protagonistas, quienes han encarado un proceso de preparación física y emocional muy intenso. Las imágenes del backstage muestran a un Benjamín Vicuña introspectivo y a un Esteban Lamothe entregado al ritual del maquillaje y vestuario, logrando una complicidad que ya genera altas expectativas en el público.

Presente profesional y personal

Más allá de este gran desafío, ambos atraviesan momentos personales plenos. Vicuña viene de celebrar el cumpleaños de su pareja, Ana Espansandín, en un entorno familiar, mientras que Lamothe regresó recientemente de unas vacaciones por Francia junto a su novia y colega, Débora Nishimoto. Con sus vidas en equilibrio, los actores se enfocan ahora en lo que promete ser el suceso teatral del año.