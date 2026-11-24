Más allá de los avances tecnológicos en neonatología, el acompañamiento afectivo de los padres cumple un rol clínico decisivo en la evolución de quienes nacen antes de las 37 semanas. Un análisis de cómo se complementan el soporte vital de alta complejidad, y el vínculo familiar.

Cada año, miles de niños inician su vida fuera del útero materno mucho antes de lo previsto, enfrentando un mundo para el cual sus órganos aún no han completado su maduración. “Desde el punto de vista médico, se considera prematuro a todo bebé que nace antes de cumplir las 37 semanas de gestación. Dentro de este universo existen distintos grados de complejidad, desde los prematuros tardíos hasta los extremos, nacidos antes de las 28 semanas, pero todos comparten una misma necesidad: asistencia especializada para adaptarse a la vida extrauterina”, detalla el médico pediatra y neonatólogo Sebastián Kabacoff.

Frente a este escenario cargado de incertidumbre, el abordaje moderno de las unidades de cuidados intensivos neonatales ha experimentado una transformación profunda. Ya no se concibe la recuperación clínica aislada del entorno afectivo; hoy la medicina integra la tecnología de punta con la presencia activa e insustituible de la familia.

La incubadora: un refugio tecnológico que imita el útero

Cuando un bebé nace de manera anticipada, su organismo carece de reservas grasas suficientes para regular la temperatura corporal y su sistema respiratorio, inmunológico y neurológico requiere soporte continuo. Al respecto, el médico pediatra y neonatólogo Sebastián Kabacoff explica que “la incubadora cumple una función vital durante los primeros días o semanas: recrea de forma artificial un microclima controlado de temperatura, humedad y aislamiento acústico que simula las condiciones del vientre materno”.

Sin embargo, el especialista subraya que “este equipamiento médico es apenas una parte de la ecuación. La tecnología garantiza la supervivencia biológica, pero el neurodesarrollo y la estabilidad emocional del recién nacido demandan estímulos humanos que ninguna máquina puede replicar”, contó el especialista.

El contacto piel con piel: medicina afectiva con evidencia científica

“En las últimas décadas, el método conocido como contacto piel con piel, o cuidado canguro, pasó de ser un gesto intuitivo a convertirse en una intervención terapéutica respaldada por sólida evidencia clínica. Colocar al bebé desnudo, cubierto apenas con un pañal y una manta térmica, directamente sobre el pecho descubierto de su mamá o de su papá desencadena beneficios fisiológicos inmediatos”, detalló el neonatólogo. Parte de los beneficios:

Estabilización de signos vitales: El calor corporal de los padres regula la temperatura del bebé de manera natural, mientras que el ritmo cardíaco y respiratorio del adulto actúa como un marcapasos biológico que calma al recién nacido.

Fortalecimiento inmunológico y neurológico: El contacto directo favorece la colonización de bacterias benéficas de la piel familiar, reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés), disminuye la percepción del dolor ante procedimientos médicos y promueve un sueño profundo esencial para la maduración cerebral.

Impulso a la lactancia: La cercanía estimula los reflejos de búsqueda del bebé y favorece la producción de leche materna, considerada el alimento terapéutico por excelencia para el prematuro.

El valor de la presencia familiar y consejos para atravesar el proceso

Para el doctor Sebastián Kabacoff, “los padres no son visitas en neonatología, sino protagonistas centrales del equipo de salud. El sonido de las voces conocidas que el bebé ya reconocía desde la gestación, las caricias suaves y sostenidas y la presencia constante brindan seguridad sensorial en un entorno hospitalario muchas veces ruidoso y brillante”.

Para acompañar este tránsito de la mejor manera posible, los profesionales recomiendan a las familias:

Involucrarse progresivamente en los cuidados cotidianos: Participar en el cambio de pañales, la higiene y la alimentación, siempre guiados por el equipo de enfermería.

-Aprender a leer las señales del bebé: Observar sus gestos de calma o sobreestimulación para respetar sus tiempos de descanso.

Cuidar el bienestar emocional de los adultos: Apoyarse en redes familiares, grupos de padres de prematuros y equipos de salud mental perinatal para transitar la internación con contención y paciencia.

“Cuando un niño llega antes de tiempo, la ciencia construye el puente hacia la vida, pero el abrazo de su familia le otorga la fuerza necesaria para cruzarlo”, concluyó el especialista.

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