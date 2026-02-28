Bajas en Gran Hermano: Divina Gloria se despide por razones de salud

El reality más famoso del país atraviesa una semana de incertidumbre y cambios forzados. Tras la salida de urgencia de Divina Gloria por un cuadro de hipertensión Santiago del Moro confirmó que no podrá reingresar a la competencia por razones médicas.

La dinámica de Gran Hermano volvió a sacudirse, pero esta vez no fue por una nominación o una traición en el confesionario. El miércoles pasado, el clima dentro de la casa se enrareció cuando se supo que Divina Gloria debía abandonar el juego para recibir atención médica. Lo que en principio parecía una revisión de rutina terminó convirtiéndose en una salida definitiva que altera el rumbo del programa.

La decisión, basada estrictamente en recomendaciones médicas, deja dos vacantes vacías que serán cubiertas este domingo con el ingreso de nuevos jugadores. La salud se impuso sobre la estrategia, obligando a la producción a acelerar los tiempos para renovar una convivencia que, una vez más, demuestra que el aislamiento tiene límites infranqueables cuando se trata del bienestar físico.

El parte médico que selló el destino de Divina

Santiago del Moro fue el encargado de llevar tranquilidad y, posteriormente, la noticia final a la audiencia. Tras ser trasladada a una clínica bajo un estricto protocolo de aislamiento, se confirmó que la actriz padecía un cuadro de hipertensión. Aunque la evolución fue monitoreada minuto a minuto, el equipo médico de la producción fue contundente: el estrés del encierro y las exigencias de la competencia no son compatibles con su cuadro actual.

“Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, sentenció el conductor a través de sus redes sociales. Esta determinación no solo resguarda la integridad de la artista, sino que también marca un hito en esta edición, donde la vulnerabilidad física ha golpeado más fuerte que las placas de nominados. La realidad del encierro es un factor que muchas veces se subestima, pero que el cuerpo termina acusando. La presión constante, la mala alimentación y la falta de contacto con el exterior son variables que, en pacientes con condiciones preexistentes, pueden detonar complicaciones como las que afectaron a estas jugadoras.

Domingo de renovaciones: ¿Quiénes entran?

Ante la salida definitiva de las dos participantes, Del Moro anunció que el próximo domingo será una noche de sorpresas y nuevos aires. “Dado lo que sucedió, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”, adelantó el presentador. La noticia disparó de inmediato las especulaciones en redes sociales: ¿serán participantes del casting original que quedaron en lista de espera o habrá algún regreso inesperado?

Lo cierto es que el ingreso de dos caras nuevas a esta altura del juego reseteará las alianzas actuales. Quienes llevan meses adentro verán invadido su territorio por personas con información fresca del afuera, lo que suele generar roces y paranoia en el grupo original.

La vida real detrás del muro

El caso de Divina Gloria y Daniela es un recordatorio de que, aunque Gran Hermano se presente como un experimento social o un show de entretenimiento, la vida real atraviesa el muro del jardín. Los seguidores del ciclo han inundado las plataformas con mensajes de apoyo para ambas, entendiendo que la salud siempre es la prioridad absoluta. Mientras tanto, el reloj corre hacia el domingo, el día en que la puerta se abrirá una vez más para recibir a quienes vendrán a ocupar los lugares que la salud, y no el público, decidió dejar vacantes.