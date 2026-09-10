Baja confirmada en La Peña de Morfi: qué le pasó a Carina Zampini y qué expareja de Diego Leuco la reemplazará este domingo

La edición de este domingo 13 de septiembre en La Peña de Morfi tendrá una fisonomía muy especial en la pantalla de El 9 Televida. Ante la ausencia confirmada de Carina Zampini, la producción definió a su reemplazante en la conducción, conocé de quién se trata.

Un cambio de último momento sacudirá la dinámica habitual de La Peña de Morfi este fin de semana. En las últimas horas se conoció que Carina Zampini no estará al frente del tradicional ciclo dominical que se emite por la pantalla de El 9 Televida, obligando a la producción a buscar un reemplazo de peso para acompañar a Diego Leuco.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde llevó tranquilidad respecto a la razón de la baja: no se trata de ningún inconveniente de salud, sino de un período de vacaciones previamente planificado por la actriz y conductora.

El regreso de una expareja a la pantalla chica

Para ocupar el lugar de Zampini durante su descanso, la producción definió el desembarco de la periodista deportiva Sofi Martínez. La elección generó un inmediato revuelo en los pasillos de la televisión debido al vínculo que une a ambos conductores: Leuco y Martínez mantuvieron una relación sentimental durante casi dos años hasta su separación a fines de 2023.

A pesar del fin del noviazgo, ambos mantuvieron siempre un vínculo de afecto y profesionalismo, por lo que este domingo volverán a mostrarse juntos en pantalla para llevar adelante la conducción del programa que combina gastronomía, entrevistas y música en vivo.

El presente de Carina Zampini

Cabe recordar que Carina Zampini se reincorporó recientemente a la conducción del formato luego de su histórica etapa inicial junto a Gerardo Rozín. En diálogo con Intrusos, la conductora había manifestado su emoción por esta nueva etapa: “Es volver a compartir con gente que quiero mucho, en un programa que me vio nacer como conductora”.

Mientras disfruta de su breve receso televisivo, Zampini continúa al frente de sus proyectos en Luzu TV y a la espera de definiciones sobre la mentada vuelta de Dulce Amor, la ficción que presentó junto a Sebastián Estevánez para una posible remake.

Toda la previa, la cobertura de los shows en vivo y las sorpresas de La Peña de Morfi las encontrás este domingo en El 9 Televida.