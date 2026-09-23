Bahar: Seren despertará del coma pero un insólito síntoma conmocionará a Uras

La novela turca del momento vivirá uno de sus momentos más cruciales e impensados en la noche de este miércoles por la pantalla de El 9 Televida. Tras luchar por su vida en el quirófano, Seren abrirá los ojos, pero las secuelas del trágico accidente cambiarán el rumbo de la historia por completo.

Noche de máxima tensión y giros dramáticos en la pantalla de El 9 Televida. En la esperada entrega de este miércoles de Bahar, Seren finalmente logrará despertar tras la delicada cirugía a la que fue sometida. Sin embargo, cuando Bahar, Evren y un aterrorizado Uras ingresen a la UCI esperando lo peor, las primeras palabras de la joven dejarán a todos en absoluto shock: no recordará absolutamente nada de la traición de Uras con Maral ni de la discusión previa al atropello.

Harun, el jefe médico, será el primero en advertir que la joven reacciona al tratamiento y, tras comprobar sus reflejos, llamará de inmediato al resto del equipo y a la familia.

Emoción en la UCI y un silencio que cortará el aire

Con la respiración contenida y la emoción a flor de piel, Bahar, Evren y Uras ingresarán de urgencia a la habitación de la Unidad de Cuidados Intensivos. Visiblemente conmovida, Bahar se acercará a la cama para dedicarle unas palabras llenas de amor: “Seren, mi niña… has vuelto. ¿Estás despierta?”

Consciente pero sumida en una profunda confusión, la paciente mirará a su alrededor sin comprender dónde se encuentra. En ese instante de extrema tensión, Bahar le pedirá a su hijo que se acerque. Con el pulso acelerado y temiendo que Seren revele su engaño delante de todos, Uras dará un paso al frente mientras la sala quedará en un silencio absoluto.

“Te he echado de menos”: las palabras que desconcertarán a todos

Para sorpresa de los médicos y del propio Uras, Seren lo mirará fijamente y pronunciará una frase desgarradora y desconcertante: “Te he echado de menos”.

La insólita reacción dejará atónitos a Bahar y a Evren, quienes no comprenderán cómo, tras la voraz discusión que mantuvieron antes del atropello, la joven se dirija a él con tanto afecto. Harun intervendrá para explicar que este cuadro de amnesia parcial es frecuente tras sufrir un traumatismo craneal severo y que habrá que aguardar para ver cómo recupera la memoria.

De esta manera, el despertar de Seren le otorgará un respiro temporal a Uras, aunque el temor a que la verdad salga a la luz en cualquier momento lo acorralará día a día.

¿Cuánto tiempo durará el olvido de Seren? Descubrilo en el imperdible capítulo de Bahar, esta noche por El 9 Televida.