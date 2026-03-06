Bahar humilla a Timur y le pone punto final a su matrimonio con una frase lapidaria

Tras recibir la demanda de divorcio, el cirujano intenta culpar a su esposa de infidelidad para salvar su orgullo. Sin embargo, la protagonista lo enfrenta con la verdad de sus traiciones y le da una bofetada que sella su libertad en la pantalla de El 9 Televida.

El momento que parece inevitable durante meses finalmente ocurre en la vida de Bahar. Timur recibe entre sus manos el volante del divorcio y su reacción es de una furia incontenible. El médico corre a buscar a su todavía esposa para exigirle explicaciones, pero se encuentra con una mujer transformada y segura de sí misma. Bahar le aclara que la decisión está tomada desde el mismo instante en que él la deja morir al negarse a ser su donante de hígado, un acto de egoísmo que marca el principio del fin para la pareja.

Mientras Timur guarda un silencio cargado de vergüenza, Bahar le confiesa que intenta perdonarlo de corazón. Sin embargo, la herida se vuelve incurable cuando descubre que, mientras ella lucha por su vida en el hospital, su marido disfruta de un viaje de placer en París junto a Rengin.

La confrontación sube de tono cuando el cirujano, acorralado por sus propias faltas, lanza una acusación desesperada e injusta: acusa a Bahar de serle infiel con el doctor Evren para intentar justificar lo injustificable ante los ojos de su familia.

La respuesta de la protagonista es inmediata y física, ya que le propina una bofetada a Timur que lo deja sin palabras frente a la mirada de los televidentes mendocinos. Bahar niega rotundamente cualquier engaño y le explica que su deseo de separarse no nace de la existencia de otro hombre, sino del vacío absoluto que siente por él. “Me quiero divorciar porque ya no te quiero, y no necesito otro motivo”, sentencia con una frialdad que desarma por completo al hombre que alguna vez la domina a través del menosprecio.

Sin mirar atrás, la mujer abandona el lugar y deja a Timur solo bajo el peso de su propia culpa y del fracaso de sus manipulaciones. Este giro en la historia representa un triunfo emocional para los seguidores de El 9 Televida, quienes celebran el renacer de una Bahar que ya no permite que nadie pase por encima de su dignidad.

El divorcio deja de ser un trámite legal para convertirse en el símbolo de su liberación definitiva, cerrando un capítulo de dolor y abriendo un nuevo horizonte lejos de la sombra de su marido.