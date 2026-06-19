Bahar camina hacia el abismo: un secreto revelado destruirá la ilusión de Evren en una noche crucial

La protagonista se confiesa con Çağla y admite su profundo temor a casarse tras el daño que le causó Timur. Sin embargo, una llamada telefónica arruinará los planes y el cirujano descubrirá la peor verdad de la manera más dolorosa.

La alta tensión y el drama se apoderan, una vez más, de las noches de El 9 Televida. En el capítulo de Bahar de esta noche, la felicidad que parecía consolidarse tras la romántica propuesta de matrimonio quedará contra las cuerdas. El miedo al futuro, las secuelas de un pasado tormentoso y una indiscreción imperdonable pondrán en jaque la historia de amor que cautiva a la audiencia mendocina.

La angustia de Bahar y el fantasma de Timur

Luego de una feroz discusión con Timur, las heridas del pasado volverán a abrirse para la protagonista. Aunque Evren le propone matrimonio con todo su amor, ella siente que no está lista para dar un paso tan determinante en su vida.

En una charla íntima y desgarradora con Çağla, Bahar abre su corazón y confiesa el origen de sus dudas: “Me casé sin llegar a conocerme a mí misma… siempre me amoldé a lo que Timur quería”. La culpa y el pánico dominarán a la médica, quien revelará un detalle alarmante: siente una profunda angustia cada vez que se coloca el anillo de compromiso y solo encuentra paz cuando se lo quita.

Çağla intentará calmar sus temores y le aconsejará que no corra, sugiriéndole que sea clara y sincera con Evren. Sin embargo, Bahar se hundirá en la culpa por el miedo a romperle el corazón al hombre que se convirtió en su máximo sostén.

Una llamada telefónica desatará la tragedia para Evren

El destino jugará su carta más cruel esta noche. Evren acudirá a la consulta de Tolga sin imaginar que su mundo perfecto está a punto de derrumbarse. Al llegar a la puerta, el cirujano se detendrá en seco al escuchar una llamada telefónica que mantiene Tolga con Çağla.

En esa comunicación, Çağla expresará con frustración el verdadero estado de su amiga: “Yo ayudé a Evren con la organización de la pedida. Creí que la haría feliz. Pero la veo tan infeliz que está claro que no quiere casarse”.

El colapso de un sueño de amor

Esas palabras caerán como un balde de agua fría para el médico. En un instante, la mágica e inolvidable propuesta de matrimonio en la azotea perderá todo su brillo. Lo que para Evren representa el momento más feliz de su vida, para Bahar es una carga sumamente pesada que no puede soportar.

El impacto dejará al cirujano en un estado de shock absoluto. Las ilusiones de un futuro juntos y el sueño de formar una familia al lado de la mujer que ama se desmoronarán por completo debido a una dolorosa e inesperada verdad.

¿Podrá Bahar superar sus traumas y aceptar este nuevo amor? ¿Cómo reaccionará Evren al descubrir el arrepentimiento de su prometida? Todo esto y mucho más se definirá en el imperdible episodio de esta noche por la pantalla de El 9 Televida.