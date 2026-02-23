BAFTA 2026: “Una batalla tras otra” arrasó en Londres con seis máscaras doradas

La gala de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) se rindió ante la potencia de “Una batalla tras otra”. El thriller político de Paul Thomas Anderson.

El thriller político de Paul Thomas Anderson, liderado por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, se consolidó como la gran vencedora de la noche de los premios británicos de cine BAFTA, al alzarse con seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Dirección. En una velada de contrastes, la cinta se posiciona como la rival a vencer en los próximos Oscar, mientras que otras favoritas, como “Marty Supreme”, protagonizaron la gran decepción de la jornada al irse con las manos vacías.

Una película que pisa fuerte

La alfombra roja de Londres volvió a ser el epicentro del cine mundial este domingo 22 de febrero. En una ceremonia que suele marcar el pulso definitivo hacia los Premios de la Academia, “Una batalla tras otra” cumplió con los pronósticos y se convirtió en la reina indiscutible de la noche. La obra de Paul Thomas Anderson, que explora las raíces de los movimientos radicales en la convulsa década de los sesenta en Estados Unidos, logró transformar seis de sus catorce nominaciones en máscaras doradas.

El triunfo de la política y el thriller

El filme no solo se llevó el máximo galardón a Mejor Película, sino que también consagró a Anderson como el Mejor Director. El reconocimiento se extendió a su narrativa con el premio a Mejor Guion Adaptado, y a su impecable factura técnica con los trofeos de Fotografía y Edición. Uno de los momentos más aplaudidos fue el triunfo de Sean Penn, quien se llevó el BAFTA a Mejor actor de reparto, reforzando el impacto de un elenco de estrellas encabezado por DiCaprio y Del Toro.

Duelo de gigantes: Sinners vs. Frankenstein

La competencia fue feroz, especialmente con la esperada “Pecadores” (Sinners), que partía como la gran rival. La cinta de Ryan Coogler tuvo que conformarse con tres galardones: Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora y un muy celebrado reconocimiento a Wunmi Mosaku como Mejor Actriz de Reparto.

Por otro lado, la estética visual del “Frankenstein” de Guillermo del Toro también dejó huella. El director mexicano, un favorito constante de la academia británica, sumó tres estatuillas técnicas que confirman su maestría visual: Diseño de Vestuario, Diseño de Producción y Maquillaje y Peluquería.

Las sorpresas y las grandes ausencias

La otra cara de la moneda la vivió “Marty Supreme”. La película de Joshua Safdie, que llegaba a la capital británica con once candidaturas, sufrió el desaire de los académicos y cerró la noche sin un solo premio, convirtiéndose en la gran derrotada.

En la categoría de habla no inglesa, hubo decepción para el cine hispano. La película española “Sirat”, dirigida por Oliver Laxe y coescrita por el argentino Santiago Fillol, no logró materializar su nominación, a pesar del fuerte impulso que trae en su carrera hacia el Oscar internacional.

Hacia los Oscar: ¿Camino despejado?

Con este resultado, los BAFTA vuelven a cumplir su función de “antesala” de Hollywood. El dominio técnico y artístico de “Una batalla tras otra” sugiere que el filme de Anderson tiene el viento a su favor. Títulos como “Valor sentimental” y “Hamnet” también lograron mantenerse en la conversación con victorias puntuales, asegurando que la batalla final en Los Ángeles sea una de las más reñidas de los últimos años.

La noche de los BAFTA 2026 será recordada como el momento en que Paul Thomas Anderson finalmente convenció al Reino Unido de que su visión sobre la historia estadounidense es, actualmente, la más poderosa del cine contemporáneo.