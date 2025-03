Ayyy disculpame…: Furia se subió a un pony y salió de Gran Hermano diciendo que “estoy en otro level”

Juliana Scaglione pidió salir de la casa de “Gran Hermano” este miércoles a la noche por la puerta giratoria en medio de una justificación que dejó entrever delirios de grandeza.

Ya lo había comunicado Santiago del Moro en sus redes, el miércoles uno de los jugadores de “Gran Hermano” dejaba la casa, y así sucedió en la pantalla de Canal 9 Televida. Juliana “Furia” Scaglione decidió bajarse del juego, sin embargo; lo que más llamó la atención fue la justificación que dio para ello y no el hecho de hacerlo. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

La noche de este miércoles no fue una más en el reality de Canal 9 Televida. Es que Furia salió de juego, una vez más. Así el dueño de la casa se comunicó por los parlantes para expresarle cariño a la jugadora antes de que ella diese sus motivos para semejante decisión y se marchara por la puerta giratoria.

“No les voy a dar mucho el porqué general. No es nada malo. Tenía mucha sintenciones de entrar, conocerlos y jugar. No es por bajarles el nivel, pero creo que tuve una manera fulera de jugar, o quizás agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel, por lo que paso mucho tiempo aburrida. No es culpa de ustedes”, argumentó la deportista y doble de riesgo.

“Es su GH, su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten. Para algunos esto capaz es un suspiro porque ven a alguien con un fandom tan grande y se asustan, pero otros no”, sostuvo Furia.

El lema de esta edición es: “La puerta giratoria está siempre a disposición para quienes quieran irse”, frase que Santiago del Moro suele repetir en reiteradas ocasiones. Y essta vez, fue Furia la que la tomó.

Estas palabras resonaron fuerte entre sus compañeros, muchos de los cuales la habían recibido con cautela sabiendo el calibre estratégico de su juego en la edición pasada. Scaglione reforzó su postura con una declaración que terminó marcando el tono de su despedida: “Siento que estoy en otro level”.