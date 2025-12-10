Así fue el festejo de cumpleaños de Wanda Nara, la conductora de MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity pausó su rodaje para que la conductora del reality de las noches de El 9 Televida festeje sus 39 vueltas al sol.

Wanda Nara celebró sus 39 años de una forma tan singular como genuina: en plena grabación de MasterChef Celebrity. Aunque la jornada estaba dedicada a las exigencias del reality de las noches de El 9 Televida, la producción y los participantes decidieron detener todo para sorprender a la conductora con un festejo improvisado, evidenciando el clima de compañerismo que se vive detrás de cámara. Por un rato, las recetas quedaron en pausa y toda la atención se centró en la empresaria, que se mostró conmovida y agradecida por el gesto.

Evangelina Anderson —antigua rival, hoy vecina y aliada inseparable— fue una de las primeras en compartir lo que no se ve en pantalla. En sus historias mostró a Wanda y al equipo sentados en el piso, cantándole el “Feliz cumpleaños” y posando para una selfie multitudinaria. “Cumple de la jefa”, escribió, retratando el espíritu de familia que reina en el set.

Luego sumó una imagen junto a Wanda, Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez, capturando la impronta femenina del festejo y la cercanía que se forja incluso en un ambiente competitivo. Leandro “Chino” Leunis también se sumó a los saludos con videos que mostraron el clima festivo, los abrazos y los buenos deseos que recorrieron el estudio durante toda la celebración.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó de la mano de las hijas de Wanda y Mauro Icardi, quienes llevaron la torta de Hello Kitty al centro del festejo. Mientras el estudio estallaba en aplausos y el “Feliz cumpleaños” resonaba entre todos, Wanda abrazó a sus pequeñas en una escena íntima y profundamente conmovedora, que selló el costado más familiar de la jornada.

Para hacer todavía más completo el agasajo, la producción organizó la presencia de un food truck de pizza que se estacionó en las inmediaciones del canal. Así, participantes, equipo y familiares se dieron el gusto de disfrutar porciones recién horneadas y charlas informales con la tranquilidad de estar lejos del set y las cámaras, transformando la noche en una verdadera fiesta de trabajo.

Más allá del show y la rutina televisiva, el cumpleaños de Wanda Nara fue reflejo de la importancia de rodearse de afecto genuino, de brindar y agradecer las pequeñas sorpresas y de celebrar, incluso en el trabajo, los lazos que ayudan a atravesar los desafíos del día a día. Entre risas, saludos y complicidad, la empresaria y conductora demostró una vez más que el éxito también se mide en cariño y momentos compartidos.