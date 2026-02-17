“Apostando a la vida, siempre”: Vanina Vitale confirmó que espera su cuarto bebé

La noticia más dulce del verano llegó de la mano de una de las conductoras más queridas de Mendoza. Tras el final de sus vacaciones, la periodista regresó a la pantalla con una pancita que no pasó inadvertida para nadie y que hoy emociona a toda la audiencia de la señal líder de Mendoza.

El regreso a la rutina informativa en El 9 Televida trajo consigo una sorpresa que llenó de luz el estudio. Luego de que se filtraran las primeras imágenes de su vuelta al trabajo, la periodista Vanina Vitale confirmó con inmensa alegría que se encuentra transitando su cuarto embarazo. La noticia, que rápidamente se volvió tendencia en la provincia, marca un nuevo capítulo para la comunicadora, quien ya es madre de Sarita, Mila y Manuel.

“Este bebé llega después de un tiempo, me han dicho 70% nena, pero bueno, no es seguro”, confesó la conductora sobre el sexo del nuevo integrante, aunque lo más importante es la plenitud con la que vive este proceso. En diálogo con elnueve.com , Vanina Vitale detalló que se encuentra en una etapa avanzada de la gestación: “Estoy de cuatro meses, un poquito más de cuatro meses y unos días, y nada, muy feliz, qué decirte, apostando a la vida siempre”.

La periodista reconoció que, aunque no tenía planeado hacerlo público de forma inmediata en sus redes sociales, la repercusión fue inevitable tras su aparición en el noticiero junto a compañeros como Fernando Hidalgo y Jorge Hirschbrand. “El Jorge me ha sacado una foto anoche en el noticiero, la verdad que no tenía pensado, no tengo ni siquiera nada publicado aún”, explicó sobre la imagen que terminó por confirmar las sospechas de los televidentes mendocinos.

Así y mientras conversaba con elnueve.com la periodista de la edición central de noticias publicaba un carrete de imágenes que muestran cómo la vida se abre paso y se muestra al mundo. Acá te compartimos el enlace de las redes de Vanina para que veas su publicación.