Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1, y su frase viral que enamoró a los argentinos

En una jornada donde la velocidad y la adrenalina dominaron el Gran Premio de Japón, la actriz se robó todas las miradas con un gesto de humildad y pertenencia, cuando protagonizó un intercambio viral con la prensa argentina. Con su impecable acento rioplatense y un tierno “Perdón, amor”, la estrella flechó corazones.

El circuito de Suzuka, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, fue testigo de un evento que excedió lo estrictamente deportivo. Entre el rugido de los motores y la expectativa por la performance de Franco Colapinto, surgió una figura que, con una sola frase, logró silenciar el ruido de las máquinas para los fanáticos argentinos: Anya Taylor-Joy.

Mientras Franco Colapinto desafiaba el asfalto y Kimi Antonelli se alzaba con la victoria, “nuestra” Anya protagonizó un intercambio viral con la prensa argentina. Con su impecable acento rioplatense y un tierno “Perdón, amor”, la estrella de Hollywood volvió a demostrar que, a pesar de la fama global, su corazón y su habla siguen habitando las calles de Buenos Aires. Una secuencia que no solo fue tendencia, sino que reafirmó por qué el público local la siente como una embajadora de lujo en el paddock internacional.

Un encuentro inesperado en el paddock

La actriz, reconocida mundialmente por su talento y elegancia, se encontraba recorriendo el paddock cuando fue interceptada por el periodista de ESPN, Juan Fossaroli. Lo que podría haber sido un intercambio formal y distante en inglés, se transformó en un momento de cercanía absoluta cuando Anya respondió al saludo con un cálido y castizo “¡Hola!”.

Fossaroli, quien ya la había entrevistado en el glamoroso GP de Mónaco, no perdió la oportunidad de indagar sobre su presente en el evento. “¿Te estás divirtiendo?”, consultó el cronista, a lo que la protagonista de Furiosa respondió con total naturalidad: “Un montón”, mientras los fanáticos a su alrededor empezaban a rodearla, cautivados por su presencia.

El acento que es marca registrada

Uno de los puntos que más fascina al público es la fidelidad de Anya a su acento argentino, producto de sus años de infancia en el país. Ante el elogio de Fossaroli sobre su forma de hablar y la pregunta de cómo lograba mantenerlo intacto a pesar de vivir en el exterior, Anya devolvió el cumplido con una risa cómplice: “Igualmente”, le dijo al periodista, reconociendo ese lazo invisible que une a dos compatriotas en el otro lado del mundo.

Sin embargo, el momento que “rompió” internet llegó cuando el periodista le preguntó si había disfrutado su tiempo en Argentina. Anya, siempre orgullosa de sus raíces, no dudó: “Sí, me encanta”, afirmó con seguridad.

“Perdón, Amor”

La secuencia alcanzó su pico de ternura cuando la actriz, rodeada por la marea de gente y tratando de no perder a su grupo de amigos en el tumulto de Suzuka, tuvo que dar por terminada la charla. Con una delicadeza inusual para una estrella de su calibre, se despidió diciendo: “Perdón, amor, estoy tratando de agarrar a todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”.

Ese “amor”, un modismo tan propio de la calidez afectuosa de los argentinos, se convirtió en cuestión de minutos en el tema más comentado en redes sociales. Para sus fans, no fue solo una palabra, sino la confirmación de que Taylor-Joy no reniega de su identidad, sino que la luce como su mejor accesorio.

Orgullo local en escena global

Mientras el joven Kimi Antonelli celebraba su triunfo para Mercedes, en las redes sociales argentinas el festejo era otro. La presencia de Anya apoyando a Colapinto —quien representa la esperanza nacional en la máxima categoría— y su manejo impecable del idioma, generaron una ola de “orgullo patriótico”.

Anya Taylor-Joy en Suzuka no fue solo una invitada de honor; fue la prueba de que se puede conquistar Hollywood sin perder la esencia. Con su sencillez, la actriz le recordó al mundo que, sin importar cuán lejos llegue uno en la carrera de la vida, el idioma del corazón es el que siempre nos lleva de regreso a casa.

Una embajadora sin guión

El gesto de Anya en Japón reafirma su lugar como la celebridad más querida por los argentinos. En un deporte donde todo está calculado al milímetro, su espontaneidad fue el aire fresco de la jornada. “Perdón, amor” quedará como la frase que definió un Gran Premio donde, más allá de los podios, ganó la calidez de nuestras raíces.