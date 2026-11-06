Antonela Roccuzzo en clave denim

De los cortes urbanos de inspiración noventosa a las piezas intervenidas de alta costura. La empresaria rosarina demuestra cómo un pantalón de jean puede mutar por completo según su morfología y los complementos elegidos.
El jean es, sin discusión, el habitante más fiel de cualquier guardarropa contemporáneo. Sin embargo, su aparente simplicidad esconde una enorme complejidad de cortes, volúmenes y proporciones capaces de transformar un estilismo entero. Antonela Roccuzzo ha sabido convertir el denim en uno de los sellos distintivos de su repertorio de moda, transitando con naturalidad entre la comodidad urbana y las piezas de diseño más vanguardistas.
A través de tres elecciones clave —el corte baggy, el formato flare y los modelos intervenidos de autor—, la rosarina ofrece una verdadera clase magistral sobre cómo adaptar este básico atemporal a distintas ocasiones.
El espíritu relajado de los noventa: el “jean baggy”
En su versión más descontracturada, el estilo urbano encuentra en el pantalón ancho un aliado perfecto. Lejos de la rigidez de otras siluetas, el baggy rescata la estética de los años noventa apostando por un calce amplio y fluido, con una caída generosa que descansa sobre el calzado.
Para equilibrar los volúmenes, la clave reside en jugar con los contrastes superiores:
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El contrapunto ideal: Combinar la amplitud del pantalón con prendas superiores ajustadas, como un top asimétrico de un solo hombro o una musculosa básica al cuerpo.
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Los accesorios: Sandalias de tiras finas o calzado urbano minimalista que estilicen la figura, acompañados por una cartera de hombro estructurada.
La sofisticación del “flare” y las proporciones equilibradas
El universo de los pantalones de corte acampanado o con leve apertura hacia el ruedo introduce una dinámica arquitectónica muy diferente. Al ajustarse en la zona de la cadera y las rodillas para luego abrirse progresivamente, el flare alarga visualmente las piernas y aporta una elegancia sutilmente retro.
Llevar este corte con éxito implica cuidar los detalles de proporción:
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Marcar la cintura: Emplear remeras cortas, crops, camisas dentro del pantalón o bodys ayuda a potenciar la forma natural del diseño.
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El juego del calzado: Las zapatillas con plataforma o los zapatos con taco medio permiten que el ruedo se luzca sin arrastrar, logrando un equilibrio impecable entre informalidad y pulcritud.
Vanguardia en estado puro: el jean oversize intervenido
Cuando el pantalón deja de ser una pieza secundaria para convertirse en el epicentro del look, los detalles de diseño cobran protagonismo absoluto. Un claro ejemplo de ello es la apuesta de Antonela con piezas de autor —como aquellos icónicos diseños de la firma italiana The Attico caracterizados por paneles asimétricos, costuras expuestas y tiras colgantes que rememoran la estética de los años 2000—.
Frente a una prenda de alto impacto visual, la regla de estilo es clara:
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Minimalismo arriba: Acompañar con un top liso, tejido o básico en tonos neutros para no competir con la estructura del pantalón.
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Calzado de carácter: Unos zapatos de punta fina o stilettos permiten que la amplitud del denim caiga con gracia, generando un choque estético sumamente sofisticado.
Claves para elegir tu silueta ideal
Más allá de las tendencias pasajeras, el secreto para dominar el arte del jean radica en comprender qué efecto buscamos generar:
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Si priorizás el confort y una impronta relajada, el baggy es tu mejor opción.
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Si buscás estilizar la figura y estilizar las piernas con un aire clásico renovado, el flare nunca falla.
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Si querés que el pantalón hable por sí solo, los diseños intervenidos u oversize son el camino directo a un look con personalidad propia.