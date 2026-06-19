Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer hijo con un tierno video que se volvió viral

La icónica actriz de 43 años sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia junto a su esposo, Adam Shulman. En medio de un gran presente profesional, la ganadora del Oscar vuelve a sonreír tras haber compartido en el pasado sus difíciles experiencias con la fertilidad.

Este viernes 19 de junio, el mundo del espectáculo se vio revolucionado por un tierno anuncio. La multipremiada actriz estadounidense Anne Hathaway confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada por tercera vez. El anuncio llegó de una manera muy íntima y especial, mediante un video que rápidamente se viralizó y acumuló millones de reproducciones en cuestión de minutos, despertando una oleada de felicitaciones por parte de fanáticos y colegas de la industria cinematográfica.

Un anuncio íntimo al ritmo de un clásico musical

Para dar a conocer la feliz noticia, la protagonista de El diablo viste a la moda eligió su cuenta oficial de Instagram. En el fragmento audiovisual que compartió, se la puede ver luciendo con orgullo su pancita de gestación avanzada frente al espejo, mientras de fondo suena la clásica y romántica canción “Baby I’m Yours” (“Bebé, soy tuya”), de Barbara Lewis. Como pie de la publicación, la artista replicó exactamente esa misma frase, confirmando los rumores que habían comenzado a instalarse con fuerza en las últimas horas.

La confirmación oficial de Anne Hathaway, de 43 años, se dio luego de que la prensa internacional captara e hiciera públicas algunas imágenes de sus recientes vacaciones familiares en la Riviera Francesa. Durante sus días de descanso en las playas de Europa, la actriz fue fotografiada disfrutando del mar junto a su esposo, el actor y diseñador de joyas Adam Shulman, y sus dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, dejando en evidencia un estado de embarazo que ya no se podía ocultar.

El camino de Anne Hathaway hacia la maternidad: aborto y fertilidad

Aunque hoy todo es felicidad en el entorno de la pareja, que contrajo matrimonio en el año 2012, el camino de la actriz hacia la maternidad estuvo lejos de ser idílico. En más de una oportunidad, la ganadora del premio Oscar decidió romper los tabúes de la industria de Hollywood y habló públicamente sobre las inmensas dificultades físicas y emocionales que le tocó atravesar.

Recientemente, Anne Hathaway reveló que sufrió un doloroso aborto espontáneo en el año 2015, un hecho traumático que coincidió con su trabajo demandante en la obra teatral Grounded. “La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz ficticiamente cada noche en el escenario. Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”, confesó con total honestidad.

Debido a sus propias vivencias, cuando anunció la llegada de su segundo hijo en 2019, la actriz dedicó un profundo y empático mensaje a todas aquellas personas que luchan día a día con la infertilidad: “Por favor, sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”. A su vez, en 2022 ya había manifestado sus deseos de seguir expandiendo el hogar al admitir: “Puedo vernos buscando uno más. Hay una tendencia a mostrar el embarazo como algo siempre positivo, pero mi experiencia es mucho más compleja”.

En este proceso tan particular, la estrella de cine destacó el rol fundamental de Adam Shulman, a quien describió como su pilar absoluto tanto en lo personal como en lo profesional. “Tengo tanta suerte de que él sea la pareja con la que paso mi vida. Él mantiene el control de la situación y está en todo”, remarcó con profundo agradecimiento a la revista People.

Embarazo y una agenda laboral imparable en Hollywood

Lo más llamativo de esta nueva etapa en la vida de Anne Hathaway es que coincide con uno de los momentos más activos y prolíficos de su carrera en la pantalla grande. Lejos de tomarse un respiro, la intérprete viene de una intensa agenda de rodajes y promociones.

Actualmente, se encuentra consolidando una fuerte presencia en la cartelera global con los recientes lanzamientos de la esperada secuela El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) y del drama cinematográfico Mother Mary. Además, en el corto plazo tiene previstos los estrenos de ambiciosas producciones de la industria como La Odisea, The End of Oak Street y la adaptación cinematográfica de la novela de suspenso Verity, demostrando que se puede equilibrar el éxito laboral con el crecimiento de la familia.