Andrea del Boca, sin filtros en Gran Hermano: entre una pelea histórica por su carrera y una confesión de infidelidad

La actriz, que suele mantener un perfil bajo, explotó contra una compañera en una discusión que se volvió viral y, poco después, descolocó a todos al admitir un polémico romance del pasado frente a la mirada atónita de sus compañeros.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vive sus horas más intensas con Andrea del Boca como protagonista absoluta. La actriz, que suele mantener un perfil bajo, explotó contra una compañera en una discusión que se volvió viral y, poco después, descolocó a todos al admitir un polémico romance del pasado frente a la mirada atónita de sus compañeros.

El cruce con Sol Abraham: “¡Hace 57 años que trabajo!”

Todo comenzó cuando Sol Abraham (exparticipante de la edición 2011) cuestionó el talento de la artista con una frase letal: “No vi tus novelas porque quedaron viejas… acá estás actuando muy mal”. La respuesta de Andrea no se hizo esperar y, visiblemente furiosa, defendió su trayectoria: “¡Hace 57 años que trabajo! Hay mucha gente que ve mis ‘telenovelitas’ y a esa gente yo la defiendo. No subestimes al público”.

La pelea escaló con insultos y una chicana directa de Del Boca hacia quienes, según ella, solo son “mantenidos” y nunca ganaron su propia edición del reality. Para cerrar el momento, la actriz lanzó un pedido que hizo estallar las redes: “¡Cómo me gustaría que entre Cristian U para que les cierren el o…!”.

Una confesión que paralizó la casa: ¿Engañó a su pareja con Luis Miguel?

Más tarde, en un clima más distendido pero no menos picante, la comediante uruguaya Yipio sometió a Andrea a un cuestionario íntimo. Entre risas y tensión, la actriz terminó confirmando que vivió una semana de pasión con el cantante Luis Miguel en un hotel, mientras estaba en pareja.

Ante la insistencia de Yipio, quien le recriminó que eso técnicamente era un engaño, Andrea del Boca lanzó una frase que ya es tendencia: “No lo engañé porque se lo dije después. Yo siempre fui fiel a mí misma y a lo que sentía”. El ida y vuelta terminó con la uruguaya calificándola de “zorra” entre carcajadas, ante la honestidad brutal de la estrella de las telenovelas.

Repercusión en las redes

Como era de esperarse, el nombre de la actriz inundó las plataformas digitales. Mientras muchos celebraron que finalmente “despertara” en el juego y pusiera límites a los más jóvenes, otros no tardaron en llenar de memes la red social X, bromeando con su particular concepto de la fidelidad.

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