Andrea del Boca, en el ojo de la tormenta: entre un amor inesperado, traiciones y un emotivo mensaje por Malvinas

Mientras la actriz enfrenta una declaración de amor que dinamitó al grupo de los “Ex GH”, sorprendió a todos este jueves 2 de abril con un mensaje que traspasó la pantalla del streaming del programa éxito de las noches de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada no da respiro y, en las últimas horas, Andrea del Boca se convirtió en el eje absoluto de la convivencia. Mientras la actriz enfrenta una declaración de amor que dinamitó al grupo de los “Ex GH”, sorprendió a todos este jueves 2 de abril con un mensaje que traspasó el streaming del programa, éxito de las noches de El 9 Televida.

El “flechazo” que rompió a los F4

Todo comenzó durante una trivia grupal, cuando Eduardo Carrera dejó a todos boquiabiertos al declararle su amor a la actriz frente a sus compañeros. “Es la chica más linda, desde el primer día que lo pienso”, lanzó Eduardo, desatando un coqueteo en broma que no le cayó nada bien a Solange Abraham.

Solange, quien mantiene una guerra declarada con la actriz, estalló de furia al ver a su aliado “tirándole flores” a su mayor rival. “Hay un quiebre. Las únicas de F4 somos F2: Cinzia y yo. Ellos no”, sentenció Abraham, dando por terminada su alianza con Eduardo y Emanuel, a quienes acusó de traición por alimentar el ego de Del Boca.

Un mensaje de unión en el streaming

Sin embargo, más allá de las internas y los gritos, Andrea del Boca mostró su faceta más sensible durante la mañana de este jueves feriado. Aprovechando que el sector del streaming estaba desocupado, la actriz se sentó frente al micrófono para dirigirse directamente al público con un pedido urgente.

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la artista apeló al patriotismo: “Homenajeemos y honremos a nuestros veteranos. Recordemos siempre que las Malvinas son argentinas y llevemos nuestra bandera con la frente bien alta”, expresó emocionada. El gesto descolocó a los seguidores del reality, ya que Andrea decidió poner una pausa al juego para recordar esta fecha tan cara al sentimiento de los argentinos.

Entre el romance, la ruptura de alianzas y el compromiso nacional, Andrea del Boca demuestra que es una jugadora que sabe cuándo golpear y cuándo emocionar. ¿Podrá este mensaje reconciliarla con sus enemigos o la guerra en la casa recién empieza?