“Amigas, feriado y juegos en casa”: las mamás famosas de MasterChef Celebrity así pasaron Carnaval

Lo que comenzó como una relación profesional en las grabaciones de MasterChef Celebrity derivó en un vínculo inquebrantable fuera de cámaras. Wanda Nara, Evangelina Anderson, La Joaqui y Valu Cervantes y sus hijos a pleno disfrute.

Lo que comenzó como una relación profesional en las grabaciones de MasterChef Celebrity derivó en un vínculo inquebrantable fuera de las cámaras. Aprovechando el feriado de Carnaval, la conductora del reality, Wanda Nara, se puso al frente de un numeroso grupo de niñas para disfrutar de una jornada de juegos al aire libre. Las hijas de la empresaria, junto a las de Evangelina Anderson, La Joaqui y Valu Cervantes, demostraron que la competencia en las cocinas de El 9 Televida no afecta la armonía de este grupo que ya se considera una gran familia.

“El lugar más lindo de la infancia: la plaza”, escribió Wanda Nara mientras capturaba videos de las siete pequeñas corriendo y escondiéndose hasta que cayó la noche. La complicidad entre ellas no es casualidad: las hijas de Wanda y Evangelina no solo viven en el mismo edificio, sino que también asisten al mismo colegio, lo que ha facilitado que el vínculo trascienda lo mediático. Esta unión se ha convertido en el bálsamo necesario para las madres, quienes enfrentan largas y exigentes jornadas de grabación en el certamen más visto de la provincia.

La jornada de juegos no terminó en los hamacados, sino que se trasladó a la casa de la conductora para un cierre bien argentino. Valentino López, el hijo mayor de la empresaria, y Maxi López tomó las riendas de la cena y se lució como asador para agasajar a las amigas de sus hermanas. “Asadito de Valu para todas las amiguitas”, publicó orgullosa su madre en sus redes sociales, mostrando imágenes de la carne y el chorizo que el adolescente preparó para sellar un feriado de pura camaradería y risas.

Este encuentro cobra un significado especial tras los recientes momentos de tensión vividos por Evangelina Anderson en el programa, donde sufrió una crisis al tener que manipular carne siendo vegetariana. En aquella gala, la modelo logró superar su miedo dedicándole su plato a este grupo de niñas, a quienes define como sus “sobrinas” del corazón. Mientras las estrellas del show brillan bajo las luces del estudio, sus hijas demuestran que, entre toboganes y cenas compartidas, están construyendo una hermandad que es, sin dudas, el premio más valioso de la temporada.