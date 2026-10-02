Amalia Granata le respondió a Robbie Williams tras su show en Argentina: “Fue muy romántico, me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

La primera presentación de Robbie Williams en Buenos Aires tras dos décadas lejos de los escenarios locales no pasó desapercibida. Durante su concierto en el Movistar Arena, el ex-Take That desató risas al bromear con un fanático del público a quien señaló entre complicidades: “Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte”.

El regreso de Robbie Williams a la Argentina reavivó una de las historias más icónicas y comentadas de la farándula nacional. Luego de que el cantante británico bromeara durante su show en el Movistar Arena sobre un “reencuentro íntimo” y tras el revuelo que generó la presencia de la diputada provincial en el hotel donde se hospeda el artista en Puerto Madero, Amalia Granata rompió el silencio. En una distendida charla con Moria Casán, la rosarina recordó los detalles inéditos de aquella noche de 2004, su posterior encuentro en Los Ángeles y sorprendió al revelar la propuesta lejos del romance que le gustaría hacerle al músico.

La escena cobró una magnitud inmediata en las redes sociales, ya que horas antes Granata había sido registrada ingresando al Hotel Faena en Puerto Madero, mismo lugar donde se aloja el músico. Aunque la legisladora santafesina aclaró que acudió al edificio para asistir al cumpleaños de su amiga, la abogada Mariana Gallego, el cruce de caminos encendió las alarmas de los medios de espectáculos.

“Cucharita, tele y traductor”: los detalles inéditos de la noche en 2004

En diálogo telefónico con La mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán, Granata recordó con nostalgia y soltura los orígenes de su romance cuando tenía apenas 23 años.

“Antes de llegar a los hechos, hablamos un montonazo. Me contó cosas de su vida, miramos tele juntos, nos abrazamos… Fue hasta romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios. Arrancó en el sillón, él me abrazó, cucharita, todo muy romántico y fogoso”, detalló la exvedette, asegurando que para comunicarse usaban una computadora con traductor interactivo.

A la mañana siguiente, pese a que el británico le propuso acompañarlo a una presentación en Telefe y sumarse a un tramo de su gira latinoamericana, ella decidió volver a sus pagos: “Yo tenía una vida, me tenía que ir a Rosario. No quería ser ‘la mujer de’ ni salir de groupie por todos lados; quería construir mi propia carrera en los medios”.

El insólito cruce en Los Ángeles con muelas de juicio hinchadas

Pocos años después, en 2007, un viaje a Estados Unidos para la boda de una amiga derivó en una nueva e insólita anécdota. Estando en Beverly Hills, periodistas locales la convencieron de ir hasta la residencia en la montaña donde vivía la estrella internacional.

Al llegar y ser recibida por la seguridad de la mansión, Granata se encontró con un Robbie Williams convaleciente: “Estaba recuperándose de una extracción de muelas del juicio y tenía la cara súper hinchada, casi no podía hablar”. En ese encuentro informal, el británico le recriminó en broma que todavía no supiera hablar inglés, a lo que ella le respondió preguntándole si él había aprendido español.

El diagnóstico compartido y una propuesta inesperada

El tono de la entrevista dio un giro cuando Moria Casán abordó las batallas personales que enfrentó la celebridad internacional con las adicciones, la salud mental y su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en la adultez.

Al respecto, la diputada reveló un profundo punto de contacto emocional: uno de sus hijos padece TDA y ella preside la fundación Somos Vida, institución dedicada a concientizar y brindar apoyo sobre TDA y dislexia.

“Hoy sería desde otro lugar el encuentro. Me encantaría que fuera el padrino de mi fundación. Mi marido incluso me dijo: ‘Invítalo a comer un asado a casa’. Si me reencuentro con Robbie, sería desde un lugar de madurez y compromiso social”, concluyó entusiasmada.