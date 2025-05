Alta traición asoma en Pasión Prohibida: ¿El reinado de Şahika pende de un hilo?

Şahika se pensaba la reina de Pasión Prohibida, pero una nueva alianza pone su reinado de maldad en jaque en Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene en la novela de las siestas de Canal 9 Televida.

Hasta ahora el plan que Şahika elaboró venía viento en pompa, en Pasión Prohibida; pero como todo en la vida, la situación está a punto de cambiar. Resulta que una alianza que se entabla a sus espaldas pone en riesgo si reinado de maldad y miedo en la novela de las siestas de Canal 9 Televida. Mirá quiénes la traicionan.

Şahika es un personaje oscuro y lleno de maldad. Así se presentó desde el primer segundo en Yasak Elma, así lo conoció el público de Mendoza y así va por la trama de la serie turca que le da vida. Pero, como en la vida misma, las cosas cambian de un momento a otro y de la manera más inesperada que hay. Lo que Şahika no previó es que tanto odio desparramado se le podía venir en contra.

Harta de que la nueva posición social de Sahika sea superior a la suya y motivada por la envidia, Ender visita a Hasan Ali para proponerle una nueva alianza, ¿funcionará la táctica del escorpión?

Ender le pide ayuda a Hasan Ali para llevar a cabo el plan que tiene entre ceja y ceja. Sin embargo, Hasan Ali no confía en Ender y le ha recordado que hasta hace poco estaban en bandos opuestos. “¿Por qué querría ayudarme?”, le ha preguntado con asombro.

“Lo que quiero no es tan exagerado como lo de Şahika“, le contesta Ender al empresario. Ante esta respuesta Hasan Ali le estrecha la mano en señal de aceptar la tregua entre ellos para aunar fuerzas y dar cabida a la alianza que buscará destronar a Şahika en Pasión Prohibida. Para saber si esto funciona o no, no te pierdas el episodio de este miércoles en Canal 9 Televida.