Alta revelación: Flor Peña contó sobre el romance secreto entre Marley y una estrella de Hollywood

Durante un streaming junto a Flor Peña y Martín Cirio, salió a la luz el inesperado encuentro íntimo entre Marley con el protagonista de Matrix, Keanu Reeves.

En una tarde de pura confesión y risas, Marley volvió a demostrar por qué es el rey de las anécdotas internacionales. Sin embargo, esta vez no fue un blooper en un viaje, sino una revelación “picante” sobre su juventud en Hollywood, lo que hizo estallar las redes sociales. Durante un streaming junto a Flor Peña y Martín Cirio, salió a la luz un inesperado encuentro íntimo con el protagonista de Matrix, Keanu Reeves.

“Se comió a Keanu Reeves”: El “escrache” de Flor Peña

La charla transcurría entre anécdotas de viajes hasta que Flor, fiel a su estilo sin filtros, decidió exponer a su amigo de toda la vida. “Se comió a Keanu Reeves”, lanzó la actriz entre carcajadas, mientras Marley se ponía colorado e intentaba, sin éxito, ocultar su pudor.

Ante la insistencia de Martín Cirio, el conductor de Telefe no tuvo más remedio que admitir el episodio, aunque intentó contextualizarlo en sus años de “pendejo” en Los Ángeles. “Fue hace mucho, yo era jovencísimo. Llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”, recordó Marley sobre sus inicios en los años 90.

Fiestas exclusivas y el “levante” internacional

Marley relató cómo era moverse en un ambiente rodeado de estrellas como Tom Cruise o el propio Reeves cuando apenas tenía 20 años. “No caía en lo que me estaba pasando. A los 15 bailaba música de Madonna y a los 20 los estaba conociendo”, explicó.

Con su habitual capacidad para reírse de sí mismo, bromeó sobre su aspecto de aquella época: “Era demasiado alto y muy flaco. A todo el mundo le parecía raro porque pensaban que era alemán o suizo, y cuando les decía que era argentino, ahí tenía tema para hablar”. Flor Peña, rápida de reflejos, remató el momento con su humor ácido: “Entonces eras un boludo con cara joven, ahora sos un boludo con cara vieja”.

El carisma de Marley, de la TV al streaming

La anécdota dejó en claro que, más allá de los bloopers y las caídas, la vida de Marley ha estado marcada por situaciones insólitas que pocos pueden contar. El encuentro con el icónico actor de John Wick se suma ahora a la larga lista de historias que el conductor comparte con la frescura de siempre, ahora conquistando también el mundo del streaming.